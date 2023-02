San Valentino inizia prima a Rimini, ecco le 'romantiche' visite guidate

Eventi

Rimini

| 11:34 - 10 Febbraio 2023

Murales nel borgo San Giuliano.

Un weekend tutto dedicato all'amore, nell'arte, nella storia e nella cultura, per festeggiare l'arrivo della ricorrenza di San Valentino.





Per scoprire la città attraverso le tracce delle storie d'amore e di passione, tra letteratura e arte, è possibile partecipare a 'romantiche' visite guidate, come quella proposta da VisitRimini, dal titolo "Amore e Potere: Sigismondo e Isotta". Due gli appuntamenti, uno al sabato e l'altro la domenica, per partecipare al tour dedicato al grande amore di Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini dal 1417 al 1468. La storia di questo amore verrà narrata attraverso le gesta di questo grande condottiero e mecenate. Nonostante la fama di uomo spregiudicato, infatti, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere, come l'Ala del castello a lei dedicata, e nella letteratura, grazie ai canti malatestiani del poeta Ezra Pound.







Martedì 14 febbraio i Musei comunali - il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, il Part- Palazzi dell'Arte, FM - Fellini Museum ed il Palazzo del Fulgor - aprono le porte con l'ingresso 2x1 a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria.







Inoltre, per gli amanti del cinema e per festeggiare il 60esimo anniversario dell'uscita del film 8 ½ di Federico Fellini, martedì 14 febbraio, al Cinema Fulgor viene proiettato il film alle ore 21 in sala Giulietta con ingresso gratuito.







Ma Rimini è anche la città di Fellini e venerdì è possibile partecipare anche alle visite guidate che ci accompagnano nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista e a quelli ricostruiti nei suoi film tra racconti felliniani, murales e tradizioni marinare (venerdì 10).



Come tutte le domeniche di febbraio è inoltre possibile partecipare a un percorso guidato all'interno del Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall'architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 12).









Ecco come partecipare alle visite guidate:







sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023

Rimini, Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235

"Amore e Potere: Sigismondo e Isotta"

Un tour alla scoperta della storia d'amore tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468.

La guida accompagna i partecipanti all'esterno di Castel Sismondo, residenza-fortezza di Sigismondo, che dedicò un'intera ala alla sua Isotta, e testimonianza fisica del potere del Signore di Romagna per eccellenza, insieme al Palazzo dell'Arengo in Piazza Cavour.

La visita continua al Tempio Malatestiano, nato dall'ingegno dei migliori artisti ed intellettuali del tempo: Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo dè Pasti e Roberto Valturio, e luogo del loro riposo eterno ed imperituro amore.

A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore verrà narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d'arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura. La figura di Isotta ha infatti ispirato anche il poeta Ezra Pound nei suoi canti malatestiani.

Orario: sabato 11 febbraio 2023 ore 15:30; domenica 12 febbraio 2023 ore 10:30

A pagamento: 12 € gli adulti; 8 € i bambini da 6 a 10 anni (la quota non include l'offerta per il Tempio Malatestiano). Info: 0541 51441









domenica 12, 19, 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città "com'era e dov'era".

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni qui. Info 0541.793879







ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari guidati a Rimini con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta) - Costo: 12 €



il venerdì: Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta) - Costo: 12 €



il sabato: Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 - Costo: 10 € adulti - 5 € bambini



Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com