La storia della strada degli antiquari di Rimini in una mostra

Eventi

Rimini

| 11:30 - 10 Febbraio 2023

Dipinto di Cesare Filippi "La bottega dell'antiquario".

Avarcurdè via Soardi, la strada degli antiquari? è il titolo della mostra che inaugurerà al Museo della Città sabato 11 febbraio alle ore 17. Saranno in esposizione il grande dipinto (2x3 metri) di Cesare Filippi, insieme a circa quaranta bozzetti, ritratti, schizzi preparatori che vanno dal 1980 al 1985.



La mostra racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu "la strada degli antiquari" dal 1967 fino al 2003 e vide la presenza di ben otto botteghe antiquarie. L'estro creativo di Augusto Selvatici dà sostanza grafica spettacolare all'idea del libraio-editore Giovanni Luisè che nel catalogo (158 pagine stampato in 150 esemplari numerati) narra la nascita e la genesi delle attività antiquarie in quella stradina di 150 passi che fu paragonata a più rinomate strade degli antiquari in Italia (Napoli, Roma, Firenze).



La mostra durerà fino al 26 marzo, l'ingresso è gratuito.



Orari: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì.