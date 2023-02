Nuova data per Claudio Baglioni: il 2 marzo a San Marino

Eventi

| 10:19 - 10 Febbraio 2023

Claudio Baglioni.

Non accenna a fermarsi il successo del tour dei record "Dodici note solo bis" di Claudio Baglioni, che si arricchisce di una nuova, conclusiva, data il 2 marzo al Teatro Nuovo di San Marino, portando così il numero complessivo di concerti nei maggiori teatri lirici e di tradizione d'Italia a 156 in soli 400 giorni!





«Mentre rifletto sulla seconda parte di questo giro mozzafiato di concerti - ha dichiarato Baglioni - mi accorgo che 156 è un numero che ha assunto un valore simbolico particolarmente forte. Non solo perché multiplo (12+12x12) di quelle 12 note che costituiscono la materia prima di ogni forma e genere musicale, né perché richiama il titolo di uno dei brani più amati del mio ultimo album, i 12 concerti consecutivi con i quali ho aperto la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma a Caracalla, e questo doppio giro di concerti - piano e voce - nei più importanti teatri lirici di tradizione del nostro Paese.



È importante perché, scomponendolo, mi accorgo che simboleggia l'artista - 1 - solo di fronte a se stesso e al suo pubblico, mentre, con i suoi sensi - 5 - cerca di creare equilibrio e armonia - 6 - con un universo di immagini, pensieri, sogni ed emozioni, da condividere con quanti gli sono accanto, per rendere ogni incontro diverso, speciale, intenso. In due parole: autenticamente unico».





Dopo il grandissimo successo della prima parte, le 71 date che hanno composto "DODICI NOTE SOLO", gli appuntamenti di DODICI NOTE SOLO BIS vedono nuovamente Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del PREMIO TENCO 2022.



I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 10 febbraio.







Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Con grande piacere annunciamo l’arrivo a San Marino di Claudio Baglioni, un artista unico nel panorama musicale italiano, che quale tappa del suo lunghissimo e ricchissimo tour nei teatri ha scelto di fermarsi anche nella Repubblica di San Marino. Il concerto di Claudio Baglioni conferma la volontà di lavorare sul mondo della musica per arricchire il programma degli eventi nella Repubblica di San Marino”.













Per tutte le info sulle date e i circuiti di vendita: servizioclienti@friendsandpartners.it - 02.4805731