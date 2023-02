Poggio Torriana: lupi fanno strage di pecore e agnelli. Sbranati 12 animali, 6 dispersi

Cronaca

Poggio Berni

| 09:27 - 10 Febbraio 2023

Gli animali sbranati dai lupi.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un gruppo di lupi ha sbranato 12 animali di un allevamento di Poggio Torriana. Non è la prima volta che accadono episodi come questi e la zona della Valmarecchia è tra le più colpite. Gli animali vittime dell'assalto vivevano in località Colombare nell'allevamento "Società agricola fattoria Valmarecchia" gestita da Roberto Fratti.



I lupi sono arrivati nottetempo e hanno fatto strage: sono stati colpiti 18 capi. 12 sono le vittime, 6 sono dispersi. Secondo i primi riscontri sarebbero stati almeno 5 i lupi in azione. Un branco che avrebbe agito già altre volte. Gli animali hanno oltrepassato le reti del recinto dove stavano gli animali, compiendo la strage. La fattoria allevava 30 capi tra pecore ed agnelli. Sono morti 4 agnelli e 5 pecore, 3 sono ferite gravemente e non si sa se sopravviveranno. Sei agnelli sono dispersi. 12 gli animali scampati al massacro. Roberto Fratti da anni dedica anima e cuore alla fattoria e, nel giro di una notte, ha visto sfumare gran parte dei risultati ottenuti in anni di lavoro e dedizione.



La sorella di Roberto, Rosita, non nasconde la sua rabbia. In un post su Facebook scrive "Anni e anni di sacrifici, per cosa? Ennesimo gregge di pecore preso di mira da un branco di Lupi. Abbiamo perso gran parte dei capi, la speranza, la voglia le idee e la fiducia". Una tristezza non solo affettiva verso gli animali persi e feriti, ma anche la rabbia per un importante danno economico subito e la sensazione di sentirsi abbandonati.