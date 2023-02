Colpo duro alle baby gang, arriva la condanna: 3 anni e 8 mesi

Cronaca

| 09:14 - 10 Febbraio 2023

A quasi due anni e mezzo da quella serata da incubo, finalmente giustizia è fatta. Tre anni e otto mesi di reclusione ciascuno e 1.200 euro di multa per tre giovani, un 22enne e un 21enne di origine magrebina ma nati Italia (difesi dall’avvocatessa Viviana Pellegrini) e un 20enne marocchino, tutti residenti in Piemonte: erano stati loro, nell'agosto del 2021, a terrorizzare due turisti 18enni brianzoli. I rapinatori tirarono fuori i coltelli a scatto, puntandoli allo stomaco e alla gola delle vittime che, in pochi attimi, si ritrovarono senza catenina d’oro, smartphone e contanti, circa 100 euro. Inizialmente l’accusa del sostituto procuratore Davide Ercolani, aveva chiesto 24 anni di reclusione (9 per due degli imputati e sei per l’altro), salvo poi rivedere in sede di repliche le richieste, ridimensionate a sei anni per tutti gli imputati.