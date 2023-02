Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit degli Allievi contro il Giovane Santorso

Sport

Gabicce Mare

| 00:35 - 10 Febbraio 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Recupero vincente della partita della sesta giornata (rinvio per maltempo) per il Gabicce Gradara a Fano sul campo della Giovane Santorso



ALLIEVI



Giovane Santorso- Gabicce Gradara 0-3



La squadra di casa parte aggressiva e pressa molto ma la squadra di mister Iachini mostra la sua maggior qualità pur su un campo in condizioni non ottimali.



Al 10′ cross di Buccino, testa di Magi Filippo e palla fuori di poco; al 13′ è ancora Magi Filippo a sfiorare il gol con tiro da fuori; al 14′ tiro di Finotti da appena dentro l’area e palla salvata da un difensore sulla linea di porta; al 37′ su assist di Pataracchia che lancia Buccino per o 0-1; al 43′ bella azione di Finotti che dribbla il suo marcatore e davanti al portiere realizza lo 0-2.



All’8’ della ripresa cross di Boccalini per Semprini e il suo tiro si stampa sul palo; al 12′ bel tiro di Bergamini ma il portiere para, al 15′ angolo battuto da Boccalini che trova Finotti la cui conclusione in girata manca il bersaglio di poco; al 20′ Magi Filippo prima si libera del proprio avversario poi fa un assist millimetrico per Semprini che non sbaglia lo 0-3; al 21′ è un tiro al bersaglio: prima tiro da fuori di Semprini e il portiere respinge, sulla ribattuta tiro di Magi Filippo ed è ancora respinta dal numero 1 della Giovane Santorso. Al 34′ unico brivido per Nobile che si fa trovare pronto, al 37′ la conclusione di Bergamini viene ancora respinta dell’estremo difensore .



Prossima partita domenica 12 febbraio ore 10 Fermignano-Gabicce Gradara.



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Del Bene (33′ st. Della Costanza), Sciuto, Rossi, Pataracchia (33′ st. Farroni),Finotti, Semprini, Bergamini, Magi Filippo (41′ st. Esposito), Buccino. All. Iachini.