Calcio RSM, Cosmos-La Fiorita vale il primato

L'attaccante Matteo Prandelli.

La Società Sportiva Cosmos, reduce da tre successi consecutivi in campionato, affronterà sabato La Fiorita neo capolista e campione di San Marino nella diciannovesima giornata allo stadio di Acquaviva.

Solo un punto divide attualmente i gialloverdi di Serravalle dai gialloblù di Montegiardino, gli unici ad averli battuti finora in campionato (2-0 il risultato finale del match di andata disputato ad Acquaviva il 1° ottobre scorso) e nuovi occupanti del primo posto in classifica dopo la vittoria per 1-0 nella partita di recupero contro il Cailungo.

Capitan Di Maio e compagni dovranno dunque riuscire a disputare la partita perfetta per prendersi una bella rivincita e prendere il comando della classifica.



In attesa di vivere pienamente il big match di campionato, abbiamo intervistato Matteo Prandelli, attaccante italiano della Società Sportiva Cosmos e attuale capocannoniere del campionato.



Matteo Prandelli, quali sensazioni provi quando vedi che ci sei tu in vetta alla classifica marcatori?

“Mi fa senz’altro molto piacere. Il mio obiettivo stagionale è farne il più possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Speriamo di rimanere al comando della classifica marcatori il più a lungo possibile. Dedico questo momento, per me positivo, a mio padre, che in questi giorni è stato poco bene”.



La Società Sportiva Cosmos, a causa della vittoria di La Fiorita nel recupero della partita contro il Cailungo, è scivolata ora al secondo posto. Può essere uno stimolo in più a fare meglio per te e i tuoi compagni?

“Noi dobbiamo stare sereni e allenarci bene, come già stiamo facendo, senza guardare la classifica. Sono certo che se continueremo così, sarà una bella lotta fino alla fine. La Fiorita è un’ottima squadra è ben attrezzata, così come lo sono anche il Tre Fiori e il Tre Penne. Chi sbaglierà meno, alla fine avrà la meglio”.



Solo un punto vi separa dal primo posto, occupato ora da La Fiorita. Sabato ad Acquaviva la affronterete in campionato. Cosa sarà importante per voi per poter vincere il big match e avere la vostra rivincita dopo la sconfitta dell'andata e riprendervi il comando della classifica?



“Sabato ci attende una sfida sicuramente bella. Importante, ma non del tutto decisiva perché manca ancora molto alla fine del campionato. Noi vogliamo rifarci dopo la sconfitta subita all’andata, ma da qualche partita vedo nei miei compagni di squadra più consapevolezza e più convinzione di voler vincere e questo mi rende più sereno . Mi dispiace non poter essere della partita a causa della mia squalifica, ma sono certo che i miei compagni daranno del filo da torcere agli avversari”.