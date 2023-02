Basket D, Fast Coffee Villanova-Granarolo: sfida tra le due leader

Sport

VillaVerucchio

| 18:36 - 09 Febbraio 2023

Il centro Filippo Bollini, protagonista dell’ultima vittoria con 13 punti (foto Alfio Sgroi).

Dopo aver superato Cavriago la scorsa settimana alla Tigers Arena, la Fast Coffee Villa Verucchio è ancora di scena sulle tavole amiche di Villa Verucchio. Venerdì 19 febbraio (palla a due ore 21.15) ospiterà il Basket Granarolo, con il quale condivide la testa della classifica del girone F a quota 6 punti.

I bolognesi segnano parecchio (con 301 punti sono il secondo miglior attacco del girone, proprio dietro ai Tigers con 321) e subiscono poco, appena 271 punti, seconda miglior difesa dietro a Selene S. Agata (264).

Le migliori bocche da fuoco sono l’ala piccola Riccardo Bertacchini, il centro Alessandro Brotza e l’ala piccola Mattia Tolomelli, con 23 punti.

Le Tigri Giacomo Zannoni (67) e Matteo Polverelli (50) sono attualmente in testa alla classifica.



“Incontriamo una squadra solida ed equilibrata che la stagione scorsa ha disputato il campionato di C Silver, pertanto mi aspetto fisicità e un buon livello generale” presenta così la gara il coach delle Tigri, Michele Amadori.



I biancoverdi debbono ancora fare i conti con una infermeria affollata. Oltre a non poter contare su Andrea Buo e Filippo Guiducci, ancora fermi ai box, sarà in forte dubbio anche il play Mazzotti causa influenza, e il play-guardia Simone Buo, per un virus intestinale.

“E' vero che questo ci può mettere in difficoltà e ci può, sulla carta, penalizzare, ma potrò contare in ogni caso su 10 giocatori e sono sicuro che i ragazzi riusciranno a farsi valere dando tutti qualcosa in più e lottando fino all’ultimo per portare a casa il risultato. – non si nasconde dietro le difficoltà lo skipper biancoverde – Quando si presentano le avversità e le sfortune, bisogna stringersi e fare in modo che le assenze vengano colmate dalla forza del gruppo e dall’organizzazione del gioco”.



Che gara sarà sul piano tattico, lo scontro al vertice di venerdì?

“Cercheremo di preparare la partita al meglio, specialmente sul piano tattico; – prosegue Amadori – l’ultima partita abbiamo concesso troppi tiri aperti agli avversari e venerdì non potremo assolutamente permetterci di commettere lo stesso errore. Siamo consapevoli delle nostre capacità e del nostro potenziale offensivo, ma dovremo essere molto bravi a gestire i ritmi e, soprattutto, a controllare i rimbalzi.



Servirà una prova di maturità, i ragazzi potranno contare nuovamente sul caldo clima della Tigers Arena e ciò sarà fondamentale nell’arco della gara”.