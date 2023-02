A processo per maltrattamenti esce dal Tribunale. Poi al bar picchia un amico della ex

Cronaca

Esce dal tribunale e si reca al bar, dove lavora la sua ex, e finisce nuovamente nei guai, dopo aver aggredito un amico della donna: un cuoco di 44 anni, di origine campana, è stato infatti destinatario di un'ordinanza di aggravamento delle misure applicate sul suo capo, che ne dispone la custodia cautelare in carcere. L'episodio risale allo scorso 30 gennaio. L'uomo, difeso dall'avvocato Elisa Pelaccia, è attualmente a processo per lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex compagna e per questo il giudice aveva disposto un divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati da lei, nonché l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio si è tenuta così un'udienza del processo, ma nel momento in cui la ex compagna, assistita dall'avvocato Veronica Magnani, ha iniziato a parlare, l'imputato è uscito dall'aula e dal Tribunale. Poco dopo ha raggiunto il bar dove lavora la donna e qui è scoppiato un alterco con un amico di lei, che in quel momento era ovviamente assente. L'uomo, colpito dal 44enne, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato dimesso dal pronto soccorso con 30 giorni di prognosi. Ma anche il cuoco lamenta di aver subito colpi e di essere stato a sua volta costretto alle cure mediche in ospedale, avendo riportato delle infrazioni costali, ed è pronto a presentare querela.