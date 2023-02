Calcio C, derby Pesaro-Rimini. Gaburro: 'La Vis gioca bassa, dovremo avere pazienza

Sport

Rimini

| 15:13 - 11 Febbraio 2023

Marco Gaburro.

E' derby per il Rimini domenica a Pesaro (14,30) contro la squadra di mister Brevi reduce da cinque risultati utili di fila (11 punti), a -11 dalla squadra di mister Gaburro che deve riscattare il ko interno contro il Gubbio.

Il tecnico non ha convocato Acquistapace, Rosso, De Rinaldis oltre a Piscitella. Il recuperato Del Carro andrà in panchina (non è al meglio) per cui la formazione è quasi fatta: Zaccagno tra i pali; difesa con Laverone e Haveri sugli esterni, Gigli al posto di Allievi a fare coppia con Panelli (Pietrangeli non è al meglio e Alleivi avrà un turno di riposo); a centrocampo debutto probabile dal primo minuto di Sandri con al fianco Biondi a destra e Rossetti a sinistra: in attacco Santini a fare da spalla ad una prima punta (Mencagli favorito su Vano) e Gabbianelli alle loro spalle.







Il tecnico Marco Gaburro vede così il match: “Affrontiamo una Vis Pesaro dal dente avvelenato per il match di andata e troviamo un avversario molto diverso da allora perchè ha cambiato mister e alcuni interpreti: difesa bassa e verticalizzazione. Prima del ko contro il Gubbio venivamo da tre risultati utili, dobbiamo ricominciare a fare punti”.



Come sta la squadra dopo la sconfitta con il Gubbio?



“Dal punto di vista psicologico la squadra sta bene, non ha accusato il colpo perché sa quello che ha fatto. Siamo sereni. Abbiamo lavorato tatticamente tanto perché è una partita a sé, delicata. Dobbiamo trovare continuità dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dello sviluppo è una squadra che richiede molta pazienza la Vis Pesaro, il campo non è bellissimo, devi riuscire a giocarci dentro e non è facile. Ci vorrà pazienza in fase d'attacco perché occupa molto la propria metà campo e intasa la tua manovra per cui non è facile trovare spazi e creare occasioni. Dobbiamo dare continuità alla fase difensiva che è stato il nostro vero problema del girone d’andata. Stiamo crescendo: dentro questo equilibrio dobbiamo trovare più giocate e fare meglio. Dobbiamo mettere molta testa e concedere meno possibile. Abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà la Vis Pesaro”.



L’ultimo arrivato, il regista Sandri, potrebbe iniziare dal primo minuto?



“Sandri potrebbe partire dall’inizio, bisogna avere il giusto approccio verso un ragazzo che è arrivato con grande qualità. Bisogna rispettare il suo inserimento all’interno del gruppo, avere equilibrio nel giudicare le prestazioni. A Pesaro non sarà una partita facile per il play perché sarà marcato a uomo”.

ste.fe.