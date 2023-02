Calcio C, Pesaro-Rimini 0-0. Gaburro: 'Prestazione positiva, ci è mancato qualcosa sotto porta'

Sport

| 18:57 - 12 Febbraio 2023

Marco Gaburro VENTURINI.

Finisce con un pareggio a reti bianche il derby tra Rimini e Vis Pesaro. Risultato che muove la classifica e dà continuità alla striscia di prestazioni positive della squadra romagnola. Mister Marco Gaburro è soddisfatto a metà, ma il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno.



“Il giudizio sull’incontro è certamente positivo - esordisce il tecnico biancorosso - anche se volevamo e potevamo vincere. La Vis sta vivendo un buon momento, era in una striscia di risultati positiva e la gara non è stata semplice. L’avevamo preparata bene, esattamente così: siamo stati ordinati, abbiamo rischiato praticamente nulla e nella ripresa siamo cresciuti, cercando di portarla a casa. Sicuramente ci è mancato qualcosa sotto porta”.



La sensazione è che si potesse fare qualcosa di più…



“E' stato un pareggio complicato, ma abbiamo sempre avuto il pallino del gioco in mano.

Un punto in trasferta è sempre un buon risultato, certo avrei preferito vincere perché era un derby e soprattutto perché l’inerzia della partita è sempre stata dalla nostra parte - penso al secondo tempo in crescendo, alle situazioni in area e anche al rigore non concessoci nel primo tempo - . Sicuramente siamo stati più vicini a vincerla che perderla, anche perché non abbiamo concesso praticamente niente, però è un momento in cui sotto porta non siamo così lucidi. Ci prendiamo comunque il punto che dà continuità all’ultimo periodo anche se qualche vittoria in più non guasterebbe, poi però bisogna fare i conti anche con gli avversari. Bisogna continuare ad essere compatti e ad avere la testa su quello che si va a fare: direi che queste cose oggi le ho viste”.

“Il campo oggi era proibitivo, ma l’avevamo preparata cercando di non rinunciare al palleggio e penso che alla fine è venuta fuori la partita che avevamo immaginato, contro un avversario che ha cercato di rendere la partita ‘sporca’. Negli ultimi 20

metri serviva più determinazione, nei duelli, nella voglia di andare alla conclusione: in un paio di situazioni abbiamo titubato, non abbiamo calciato subito e questo ha inciso sul risultato. In ogni caso sono soddisfatto della continuità delle nostre prestazioni: ora testa al Siena, dobbiamo continuare su questa strada”.



Vano?

“ Ha preso una botta e zoppicava. Peccato, negli ultimi minuti ci sarebbe servito.

I cori di disappunto della curva a fine gara? Secondo me qualcuno non ha ben chiaro i valori di questo campionato, non siamo venuti qui a teatro, ma a fare battaglia".



Un giudizio sui due ‘esordienti’ Sandri e Mencagli

“Sandri ha fatto una buona gara, oggi non era semplice, c’erano spazi intasati, ma ha cercato di ‘pulire’ tutte le palle che ha giocato, anche se talvolta in maniera troppo scolastica. Mencagli ha fatto quello che mi aspettavo, era fuori da molto tempo e oggi non era semplice. Ho scelto lui dall’inizio perché sapevo che nel secondo tempo la partita sarebbe diventata più fisica e mi sarebbe potuto servire un giocatore come Vano”.