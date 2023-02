Fuga dall'alt tra le vie innevate: l'inseguimento si è concluso con un arresto

Cronaca

| 16:22 - 09 Febbraio 2023

Si è conclusa con l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale la fuga in auto di un uomo, scappato al controllo della Polizia Locale di Rimini.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi (9 febbraio), quando il personale della squadra giudiziaria impegnata in un servizio a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, decide di fermare per un controllo di polizia un'auto sospetta, notata poco prima durante un'attività di osservazione.



Il personale, in servizio in borghese, intima quindi l'alt all'auto e si identifica al conducente. Quest'ultimo, anziché fornire le proprie generalità, si dà alla fuga, incurante sia delle auto che arrivavano da entrambe le direzioni, sia delle difficoltà dovute alla neve caduta in maniera copiosa sulle strade. Ne nasce un inseguimento a tutta velocità che si conclude solo due chilometri e mezzo dopo, all'altezza della rotatoria di via Euterpe, quando l'auto della Polizia Locale riesce ad affiancare e sbarrare la strada all'uomo.

Una volta identificato, il conducente dell'auto – cittadino italiano classe 1976 e con precedenti penali alle spalle - è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale continuata ed è stato denunciato a piede libero per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medico sanitari volti a verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti.