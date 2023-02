Riccione e il grande giornalismo: al Palacongressi il congresso nazionale della Fnsi

Attualità

Riccione

| 14:46 - 09 Febbraio 2023

Palacongressi Riccione.

Dal 14 al 16 febbraio Riccione ospita al Palacongressi il Congresso della Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Un evento che porterà tra delegati e i loro famigliari almeno 500 persone.

"Esprimo a nome del Comune di Riccione, i migliori auguri per un buon Congresso – ha dichiarato la sindaca di Riccione Daniela Angelini – È infatti grande la soddisfazione di poter ospitare nella nostra città l'importante evento di una delle categorie professionali determinanti per la tenuta di una democrazia".

Riccione, una storia di grande giornalismo

Il nome di Riccione per tanti anni è stato associato a eventi di livello internazionale sul giornalismo come il Premio Ilaria Alpi e i Dig Awards, che hanno permesso di riflettere sulle problematiche legate alla professione giornalistica. "Ritengo infatti fondamentali eventi come il congresso dei giornalisti dove oltre alla crisi del settore si riflette sul ruolo del giornalismo quale strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia. Riccione per l'occasione si presenterà accogliente e grazie alla mostra su Frida Kahlo con una offerta culturale di livello - aggiunge la prima cittadina -. Come amministrazione comunale chiediamo la massima collaborazione alle attività economiche della città. L'appuntamento è di prestigio e porterà a Riccione tantissime persone che, una volta conclusi i lavori, saranno nelle vie della città per godersi le vie dello shopping, i locali e i ristoranti. Una Riccione accesa e accogliente sarà la nostra più bella vetrina".

Il presidente Aser Matteo Naccari: "Carissimi commercianti, confidiamo in una vostra apertura"

All'appello della sindaca si aggiunge quello di Matteo Naccari, presidente dell'Aser, Associazione stampa Emilia-Romagna: "Carissimi commercianti di Riccione, dal 14 al 16 febbraio 2023 si terrà al PalaCongressi della vostra città il Congresso nazionale della Federazione nazionale della Stampa Italiana. E' prevista in questi tre giorni la presenza a Riccione di circa 400 giornalisti, molti dei quali con le famiglie al seguito. La presenza dello staff e degli invitati si allargherà comunque a tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Tutti i partecipanti saranno ospitati in alberghi della città nei pressi del PalaRiccione e quindi confidiamo in una vostra apertura in quei giorni per sfruttare appunto questa massiccia partecipazione di persone sul territorio".

Apertura straordinaria della mostra "Frida Kahlo – Una vita per immagini"

Per l'occasione, il Comune di Riccione, in accordo con Civita e Maggioli Cultura, in via straordinaria, terrà aperta la mostra "Frida Kahlo – Una vita per immagini" il 15 febbraio fino alle 23. Una apertura rivolta agli ospiti e ai riccionesi.