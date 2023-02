Santarcangelo, in azione i mezzi spazzaneve. Venerdì scuole aperte

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 09 Febbraio 2023

Neve in piazza Ganganelli.



Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio la neve ha imbiancato anche Santarcangelo, depositandosi fino a raggiungere uno strato di circa 15 centimetri nel corso di alcune ore.



Per far fronte al maltempo, già nelle prime ore della notte è stato attivato il Piano neve, pienamente operativo in tutta la città dalle ore 4,20, con priorità per le zone collinari dove i mezzi spartineve e spargisale sono entrati in strada già dalle ore 24. Dal momento che la nevicata cominciata nella notte è proseguita a ritmo sostenuto nelle prime ore della mattinata, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno chiudere le scuole per svolgere le operazioni di pulizia e garantire la sicurezza nella circolazione stradale.



Mentre i mezzi spartineve proseguivano l’opera di pulizia delle strade, la Protezione civile, i Servizi tecnici comunali e la Polizia locale sono intervenuti per dare risposta alle segnalazioni di rami caduti provenienti da diverse zone della città. Obiettivo prioritario degli interventi il ripristino della sicurezza stradale, con la collocazione delle ramaglie in punti che non intralciassero la viabilità, mentre la rimozione definitiva verrà effettuata non appena le condizioni meteo saranno più favorevoli.



Alla luce delle previsioni per la giornata di domani (venerdì 10 febbraio), le scuole di Santarcangelo saranno regolarmente aperte: lo ha stabilito la Giunta comunale, salvo un peggioramento delle condizioni meteo attualmente non preventivabile. Dopo la pulizia della neve in piazza Ganganelli e nelle vie limitrofe, inoltre, anche il mercato settimanale del venerdì si potrà svolgere regolarmente nella giornata di domani.



Per il pomeriggio di oggi (giovedì 9 febbraio) si prevede pioggia, mentre nella notte le temperature scenderanno sotto lo zero: i mezzi spargisale sono già pronti a intervenire, ma l’amministrazione comunale raccomanda comunque la massima prudenza e attenzione nell’uscire di casa.