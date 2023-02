Calcio RSM, Coppa Titano: la finale sarà Tre Penne-Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 13:52 - 09 Febbraio 2023

La finale di Coppa Titano BKN301 sarà Virtus-Tre Penne. È questo l’esito dopo il ritorno delle semifinali giocate ieri sera. Fondamentali le vittorie nelle gare di andata per le formazioni di Bizzotto e Ceci che si giocheranno un posto in Europa ed un trofeo da alzare a fine stagione.



Partendo dalla sfida di Dogana, la Folgore aveva il compito più difficile, ovvero cercare di ribaltare lo 0-3 subito dai neroverdi due settimane prima. La squadra di Lepri per la verità parte benissimo ed infatti al 19esimo Francesco Sartori trova un gol tanto bello quanto importante: Enrico Golinucci apre proprio per l’esterno che inizia ad avanzare e arrivato sulla trequarti calcia direttamente in porta spedendo la sfera nel sette dove Passaniti non può arrivare. Il gol carica i giallorossoneri e nel frattempo inizia anche a cadere la neve a Dogana, rendendo più difficile il gioco per le due squadre. Nella ripresa la Folgore prova nuovamente a rendersi pericolosa ma Passaniti e i suoi sono sempre attenti. Nel recupero Virtus vicina al pareggio con Pedrini con un bel tocco delicato che esce di un soffio. Nonostante la sconfitta la squadra di Luigi Bizzotto può però festeggiare sotto la neve del Ezio Conti di Dogana e centrare così una finalissima che mancava dal lontano 2011 (in quell’occasione sconfitta contro la Juvenes-Dogana).

Pochi problemi invece per il Tre Penne che forte del doppio vantaggio dell’andata riesce ad imporsi anche nel ritorno contro la Libertas sul sintetico di Acquaviva col medesimo risultato. Anche qui protagonista una copiosa nevicata ma dalla tormenta a sbloccare la gara nella ripresa (75’) ci pensa Luca Ceccaroli: dopo un corner per i granata, Righini fa viaggiare l’esterno della Nazionale che cavalca e arrivato in area riesce a rientrare sul destro e a freddare – neve a parte – Matteo Zavoli per il vantaggio. Le cose per la Libertas si erano messe male già all’ora di gioco quanto Diego Moretti si vede sventolare il secondo giallo lasciando così i suoi compagni in dieci. Dopo il vantaggio il Tre Penne trova qualche minuto dopo anche il raddoppio che chiude – anche se non ce n’era più bisogno dopo il gol di Ceccaroli – definitivamente la gara: altro lancio dalla trequarti a cercare questa volta Riccardo Pieri il quale protegge palla e arrivato in area calcia forte sul primo palo che vale il 2-0. Ceci e i suoi trovano nuovamente la finale dopo quella persa nel 2018 contro la Fiorita e cercheranno di alzare il trofeo che manca dal 2017 (finale sempre con i gialloblu di Montegiardino).

CAMPIONATO

Vittoria fondamentale anche per la Fiorita nel recupero della 16^ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 posticipata causa neve che, ironia della sorte, è caduta anche a Domagnano nella gara tra i gialloblu di Manfredini ed il Cailungo. Dopo un primo tempo chiuso a porte inviolate, complici due difese attente guidate da Elia Benedettini e Gianluca Vivan, nella ripresa la Fiorita inizia a spingere ma la retroguardia rossoverde si chiude sempre bene. I minuti scorrono e il campo si fa sempre più bianco a causa della neve. Ma a cinque dalla fine Pancotti crossa in area per Rinaldi che sbuca dalle maglie rossoverdi e trafigge Benedettini per l’1-0. Tanto basta alla Fiorita per esultare e salire nuovamente al primo posto in classifica sorpassando nuovamente il Cosmos. Dulcis in fundo, sabato pomeriggio – neve permettendo – ci sarà proprio la sfida al vetrice tra la squadra di Manfredini e quella di Nicola Berardi.