Basket A2, RivieraBanca: il match di domenica contro Chieti alle ore 19

| 13:51 - 09 Febbraio 2023



Rinascita Basket Rimini informa che la partita in programma domenica (19 febbraio) al palasport Flaminio contro la Caffè Mokambo Chieti è stata spostata con palla a due posticipata alle ore 19. Inizialmente il match era in calendario con inizio alle 18.



Con l’occasione, Rinascita Basket Rimini informa anche che la LNP (Lega Nazionale Pallacanestro) ha definito formula, date e verdetti della seconda fase del campionato di serie A2 Old Wild West 2022/2023.



“Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la formula e le date della seconda fase del campionato di serie A2 2022/23, definite in accordo con il Settore Agonistico Fip. Ricordando le logiche di ammissione ai gironi e le formula”.



GIRONE GIALLO

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 1-2-3 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica assegnerà alle squadre il ranking 1-6 posizionandole sui due tabelloni playoff: ORO con la prima classificata, che è testa di serie numero 1, ed ARGENTO, dove la seconda classificata è testa di serie numero 1.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due; o classifica avulsa, se a tre o più squadre.

Le sei squadre avranno tutte il fattore campo nei quarti. Nel caso in cui le conquistino, le prime quattro anche in semifinale; la prima e la seconda anche in finale.



GIRONE BLU

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 4-5-6 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa la prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa la seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica posizionerà le squadre, con ranking 7-12, sui due tabelloni playoff ORO ed ARGENTO.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due, o classifica avulsa, se a tre o più squadre.

Le prime due squadre classificate avranno il fattore campo nei quarti.



GIRONE BIANCO

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 7-8-9 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica ordinerà le squadre con ranking 13-18.

Le prime quattro (classificate da 13 a 16) accedono ai tabelloni playoff ORO ed ARGENTO.

Le classificate al 17° e 18° posto terminano la stagione, mantenendo il diritto di partecipazione alla Serie A2 2023/2024.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due, o classifica avulsa, se a tre o più squadre.



GIRONE SALVEZZA

Vi accedono le squadre classificate in posizione 10-11-12-13 del Girone Verde e 10-11-12-13-14 del Girone Rosso al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Le squadre del girone Verde disputano 10 gare (5 andata-5 ritorno) con le squadre del Girone Rosso;

Le squadre del girone Rosso disputano 8 gare (4 andata-4 ritorno) con le squadre del Girone Verde;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa il 2, 12, 23 aprile, il 7 e 14 maggio (una riposa ad ogni turno);

Le squadre del Girone Verde giocano in casa il 9, 16, 30 aprile, il 10 e 21 maggio;

Al termine, la classifica ordinerà le squadre con ranking 19-27.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due; o classifica avulsa, se a tre o più squadre.

Le prime due classificate (19 e 20) conquistano la permanenza diretta per la Serie A2 2023/2024.

Le classificate dal terzo al sesto posto (da 21 a 24) accedono ai playout, al meglio delle cinque gare. Abbinamenti 3-6 e 4-5. Le due vincenti conquistano la permanenza in A2, le perdenti retrocedono alla Serie B 2023/2024. Le date: 28 e 30 maggio, 2, 4 e 8 giugno.

Le classificate al settimo, ottavo e nono posto (25, 26 e 27) retrocedono direttamente alla Serie B 2023/2024.