Meteo Rimini: dopo la neve scatta allerta per le gelate

14:05 - 09 Febbraio 2023

Federico Antonioli (Centro Meteo Emilia Romagna) sulla spiaggia 41-42 di Bellaria coperta dalla neve.



Il territorio riminese, tra l'8 e il 9 febbraio, è stato colpito da un forte maltempo di stampo prettamente invernale. L'aria artica-continentale ha provocato un calo termico significativo e una perturbazione ha portato neve su tutto il territorio, dalla costa all'entroterra. "Contesto spiccatamente variabile, accumuli registrati di 5-6 cm sulle coste e a salire sull'entroterra, 15-20 cm ai piedi delle colline. Precipitazioni consistenti", evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 09/02/2023 ore: 14:00





La progressiva rimonta del campo d’alta pressione favorirà tempo sostanzialmente stabile, con temperature in aumento specialmente nei valori massimi e sulle zone collinari e montuose. Ancora gelate diffuse nottetempo e al primo mattino specie a inizio periodo.







Venerdì 10 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno con residui parziali annuvolamenti al primo mattino.





Temperature: minime in ulteriore diminuzione, con valori compresi tra -1 e -3 gradi sulle aree costiere e pianeggianti e fino a -4 / -6 gradi nell’entroterra, con estese gelate notturne e al primo mattino, in particolare nelle aree innevate dove potranno verificarsi localmente valori inferiori. Massime in aumento, comprese tra i 2 / 3 gradi dell’entroterra e i 5 / 6 gradi delle aree di pianura e costa. In Appennino le temperature si manterranno inferiori a zero gradi per l’intera giornata.





Venti: deboli nord-occidentali.





Mare: poco mosso sotto costa; da mosso a poco mosso al largo.





Attendibilità: molto alta.





Sabato 11 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso per il transito di velature di scarsa consistenza.





Temperature: minime pressoché stazionarie, con valori compresi tra -2 e 0 gradi sulle aree pianeggianti e costiere e fino a -3 / -5 gradi nell’entroterra, con estese gelate notturne e al primo mattino. Massime in aumento attorno a 8 / 9 gradi.





Venti: deboli e variabili.





Mare: da poco mosso a calmo.





Attendibilità: molto alta.









Domenica 12 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno.





Temperature: in aumento, minime comprese tra 0 e 3 gradi con locali gelate nell’entroterra; massime comprese tra 8 e 10 gradi.





Venti: deboli variabili, con moderati rinforzi da Est sul mare in serata.





Mare: da calmo a poco mosso; fino a localmente mosso al largo in serata.