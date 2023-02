Aeroporto Forlì, il riminese Marco Valeriani è il nuovo responsabile stampa

Attualità

Forlì

| 13:17 - 09 Febbraio 2023

Nel riquadro Marco Valeriani.

Forlì Airport S.r.l., la società espressione dell’imprenditoria romagnola che si è aggiudicata la concessione totale trentennale della gestione aeroportuale dell’aeroporto Luigi Ridolfi comunica di aver nominato il riminese Marco Valeriani Responsabile delle Relazioni con la Stampa.



Marco Valeriani è giornalista professionista dal 1992 ed ha svolto la propria attività per le redazioni di numerosi quotidiani locali, regionali e nazionali. Ha inoltre maturato una profonda conoscenza del mondo aeroportuale e aeronautico, avendo collaborato in passato, per diversi anni, con un alto scalo della regione.



Giuseppe Silvestrini, Presidente di F.A. S.rl. dichiara: “Grazie ai rapporti consolidati negli anni dal Dott. Valeriani con i principali professionisti del settore, la società di gestione del Luigi Ridolfi punta a migliorare la propria capacità di relazione con i Media, la propria visibilità, brand awareness e reputation. In collaborazione con la società che cura i profili di F.A. Srl sui principali social media, contribuirà ad un ulteriore incremento della presenza societaria ed interazione su questi mezzi.”



Marco Valeriani, Responsabile dell’Ufficio Stampa di F.A. dichiara: “È per me un onore e un privilegio assumere questo nuovo incarico. Metterò a disposizione di F.A. S.r.l. tutto il mio bagaglio di conoscenze e relazioni acquisito nel corso di oltre trent’anni di professione nell’ambito della comunicazione integrata. A iniziare proprio dall’esperienza maturata nel settore aeroportuale”.