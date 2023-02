No all'allevamento polli a Maiolo, comitato lancia camminata 'informativa'

Attualità

Maiolo

| 12:16 - 09 Febbraio 2023

Il vecchio allevamento del gruppo Arena, demolito dal nevone del 2012.



Per informare i cittadini sul nuovo impianto industriale di allevamento intensivo a Maiolo in Valmarecchia, il neo Comitato, nato da un gruppo di cittadini della vallata, ha organizzato per sabato 11 febbraio alle ore 20.30, al teatro sociale di Novafeltria, un'assemblea pubblica in cui verrà presentato il progetto e sarà possibile intervenire, porre domande e ascoltare le testimonianze di chi vive nei pressi di allevamenti intensivi Fileni in altre località. Tra i relatori Andrea Tesei, presidente del Comitato per la Vellesina (comune di Jesi, provincia di Ancona), la giornalista della trasmissione di Rai 3 “Report” Giulia Innocenzi, autrice dell'inchiesta sugli allevamenti Fileni andata in onda il 9 gennaio 2023, il dottore, specialista in oncologia Lorenzo Menghini, il professore, docente di ecologia Riccardo Santolini, l’architetto, Consigliere nazionale di Italia Nostra Massimo Bottini. Introduce e modera il giornalista Luca Martinelli autore di un’inchiesta sul tema pubblicata dalla rivista mensile “Altreconomia”.



Il secondo appuntamento pubblico promosso dal Comitato è una camminata nella zona della Cavallara lungo la strada comunale che lambisce l’area interessata dal cantiere. “In cammino per la salute, il paesaggio e per la pari dignità nelle decisioni, di imprese, istituzioni, comunità”, questo il titolo dell’evento previsto per domenica 12 febbraio, con duplice luogo di partenza: alle ore 9 dall’ Avamposto, nel comune di Novafeltria, e alle ore 10 dalla Piazza Cappelli di Secchiano Marecchia, con arrivo alla Cavallara di Maiolo. Lì saranno brevi interventi in merito agli allevamenti intensivi. Tra i temi trattati: polveri tossiche nell’aria, sostanze chimiche negli alimenti, significato della parola Biologico in alimentazione, responsabilità civile delle imprese, ruolo di istituzioni e comunità. “La partecipazione e il passaparola – evidenzia la guida, il medico Luigi Cappella - saranno delle piccole lanterne per illuminare il futuro della nostra Valle e non solo”.