Nuoto artistico, le atlete riccionesi bronzo nel 'duo femminile'

Sport

Riccione

| 11:58 - 09 Febbraio 2023

Le atlete riccionesi.

Domenica scorsa si è svolta a Forli la terza prova del Circuito Agonistico Regionale di Nuoto Artistico.



Con grande soddisfazione la coppia Anna Torroni/Viola Palmieri ha ottenuto il bronzo nella specialità del duo femminile nella categoria assoluta.



Il traguardo più significativo però è stato raggiunto: la conquista del pass per i prossimi campionati italiani assoluti di Beatrice Cola classe 2009, che si unisce alle già qualificate Torroni/Palmieri /Angelica Zaghini.



Maria Grano, responsabile tecnico, è particolarmente fiera delle sue atlete, tutte giovanissime che si sono qualificate per i prossimi campionati italiani, che si terranno proprio allo Stadio del Nuoto di Riccione.



Nella giornata del 5 febbraio si è disputata anche la seconda prova di qualificazione per i campionati italiani delle giovani esordienti A. Accompagnate dal tecnico Marika Carloni, le nostre giovani tesserate classe 2011/2012 stanno confermando la continua crescita con la qualificazione di altre 2 atlete: Martina Rossi e Anita Fazzini.