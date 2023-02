Calcio Seconda, Mezgour fa volare il Rimini United: quattro reti, due vittorie e secondo posto

Sport

Rimini

11:15 - 09 Febbraio 2023

Adil Mezgour.

Prima l’Athletic Poggio, poi l’Alta Valconca. Nel giro di tre giorni il Rimini United ha centrato due vittorie per 3-2 e 1-0 portando a cinque successi e una sconfitta il bilancio delle ultime sei partite. Morale: secondo posto alla pari del Villa Verucchio (32 punti), il prossimo avversario, con Real San Clemente e San Bartolo a 31 e a 27 – fuori dalla zona playoff – l’Athletic Poggio.



Il protagonista del doppio hurrà è stato Adil Mezgour - in carriera più di 200 presenze in squadre di Serie C e D – che ha raggiunto quota 10 reti. Contro l’Athletic Poggio ha segnato una tripletta. La prima rete con un pallonetto dal limite su palla in profondità di Halilaj; la seconda di testa su cross di Spano, saltando più in alto del portiere; la terza su punizione magistrale da 20 metri.



Contro l’Alta Valconca Mezgour è stato il match winner: efficace azione di Federico Rossi sulla corsia destra, e deviazione vincente dell’attaccante. Una rete importante perché in caso di pareggio il Rimini United sarebbe scivolato al sesto posto. E – cosa importante – erano ben sette gli under in campo (quattro 2005 tra cui il portiere Matteo Fabbri, un 2004 e due 2003).



“Mi fa piacere segnare, ma alla mia età (classe 1983) non vivo per il gol ma mi interessa la squadra, piuttosto cerco l'assist per il compagno - spiega l'attaccante – Non calcio i rigori (il rigorista è Halilaj), le punizioni talvolta sì. Ai tempi della serie C le tiravo perchè mi allenavo con continuità: una seduta di allenamento era dedicata alle palle inattive. In Seconda non c'è tempo per allenarsi, ma io ci provo ugualmente: se si prende lo specchio della porta spesso è gol. Questo è il quarto centro su punizione. E' stata una vittoria sofferta: dal 2-0 siamo andati in un amen sul 2-2, del resto noi siamo così, succede che si spenga la lampadina. Abbiamo scavato un solco di cinque punti con l'Athletic Poggio in vista dei playoff che siamo riusciti a confermare battendo l’Alta Valconca in una prestazione di grande solidità, in cui il collettivo ha girato a pieno regime: non abbiamo subito reti e questo è molto importante”.



Nel prossimo turno sfida ancora al Bani di Viserba, maltempo permettendo, contro il Villa Verucchio.



“E' un match a cui tengo molto, all'andata dopo essere andati in vantaggio abbiamo perso malamente per 3-1 con due nostri errori grossolani. Una squadra solida, che segna mediamente poco (27 gol) e che subisce anche poco (18), esperta, che capisce i momenti della partita. Dobbiamo dare continuità ai risultati, il primo obiettivo è entrare nei playoff, il secondo farlo nella migliore posizione possibile e chissà che non potremo puntare al secondo posto”.



Mezgour è collaboratore di Valeriano Amadori mister della squadra Under 17 di cui un buon numero di ragazzi alla domenica sono in tribuna a fare il tifo per il Rimini United. “Una esperienza molto bella per me sotto il lato tecnico e umano stare a contatto con i giovani calciatori – dice Mezgour – la scelta della società che punta sui ragazzi cresciuti nel settore giovanile è ottima. I nostri under si impegnano, sono sempre presenti agli allenamenti e si stanno mettendo in buona evidenza in prima squadra”.