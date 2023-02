Trovato il cadavere di una donna sulla spiaggia a Torre Pedrera

Cronaca

Rimini

| 10:08 - 09 Febbraio 2023

I Carabinieri sulla spiaggia su cui è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni è stato trovato in riva al mare questa mattina, giovedì 9 febbraio, a Torre Pedrera. Il cadavere si trovava quasi a riva e ad un primo riscontro medico legale non vi sarebbero segni di violenza. Il corpo della donna è stato notato, in una spiaggia ricoperta dalla neve, da un passante. Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha autorizzato la rimozione della salma per effettuare l'autopsia. Al momento si escludono interventi di terzi. Sul posto, all'altezza del bagno 70 della zona nord di fronte all'hotel Doge, è giunto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che confermare il decesso. Presenti anche i Carabinieri.