Torna la neve in Romagna ed imbianca anche la spiaggia

| 07:53 - 09 Febbraio 2023

La neve tra spiaggia e collina.

Risveglio imbiancato per la Romagna. Fin dalle 22 di mercoledì la neve ha iniziato a cadere con sempre maggiore intensità. La coltre bianca ha ricoperto nuovamente le colline della provincia di Rimini, ancora imbiancate dalla precedente nevicata. I fiocchi sono caduti copiosi anche in costa ricoprendo tutta la spiaggia.

Una nevicata attesa, ma non con questa portata: l'Alta Valmarecchia torna a fare i conti con il maltempo di stampo invernale, ma diversamente dalla perturbazione del weekend del 22 gennaio, questa volta la neve è scesa anche a Rimini, dove è accumulato un manto di qualche cm. Neve dunque anche in costa e pianura, ma situazione ovviamente più critica, in primis per la viabilità, nell'entroterra, dove le precipitazioni sono state piuttosto consistenti. A Novafeltria, con la strada Marecchiese percorribile solo con catene e a basse velocità, si registrano accumuli nevosi dai 15 ai 30 cm e le precipitazioni non sembrano cessare: secondo gli ultimi aggiornamenti, bisognerà attendere il pomeriggio di oggi (giovedì 9 febbraio). Le temperature sono di poco sotto lo zero o di poco sopra, ma nel weekend ci sarà un rialzo nei valori massimi.