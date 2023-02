Calcio Prima, il centrocampista Cipiccia: 'Il Bellariva tiene duro, vuole stare in alto'

Sport

Rimini

09 Febbraio 2023

Filippo Cipiccia in azione contro l'Asar.

Con una partita di sostanza sul campo dell’Asar affamata di punti salvezza (0-0), il Bellariva ha ritrovato la rotta dopo lo scivolone interno contro il Gatteo, squadra in gran spolvero con cinque hurrà nelle ultime cinque partite. Ora la squadra di Morolli è al terzo posto (33 punti) alle spalle di Morciano e Gatteo, con due lunghezze di vantaggio su Riccione e Villamarina (31) e tre sulla coppia Superga-Roncofreddo (30). Insomma, una lotta aspra per i quattro posti dei playoff.



Filippo Cipiccia, jolly di centrocampo classe 2002 ex Torconca, uno dei volti nuovi del mercato di dicembre, punto guadagnato o due persi?



“Un buon punto perché ottenuto su un campo difficile in cui era difficile giocare palla a terra come è nostro costume, contro una squadra in salute reduce da due vittorie di fila e dunque in fiducia. Abbiamo interpretato bene il match, avuto occasioni, ma anche l’Asar ne ha avute e quindi va bene così. Ora dobbiamo dare continuità su un altro campo niente affatto facile come quello del Sala (maltempo permettendo) da cui dobbiamo ritornare assolutamente con un risultato positivo, meglio se con la vittoria”.



Nelle ultime cinque partite il Bellariva ha ottenuto solo sei punti…



“E’ noto che il girone di ritorno è più complicato, le squadre si rafforzano, i punti pesano di più soprattutto per chi deve salvarsi e qualche battuta a vuoto è fisiologica tanto più se coincide come nel nostro caso con numerose assenze per infortunio e squalifica. Un calo tocca a tutti se è vero che il Bellariva è comunque saldamente al terzo posto”.



Come si vive nella squadra questo momento?



“Ho trovato un grande gruppo, affiatato, che mi ha accolto con calore, ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato e conto di ripagarla con l’impegno in allenamento e le prestazioni sul campo. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia che si riacquista prima in allenamento dando sempre il massimo e poi in partita, del resto abbiamo le qualità per mantenere la posizione attuale. Con l’umiltà che ha sempre caratterizzato questa squadra cerchiamo di arrivare il più in alto possibile. Come recita il vecchio adagio, puntando alla luna si arriva alle stelle”.



Cipiccia, le sue caratteristiche?



“Sono un jolly di centrocampo: posso giocare da mezzala o da mediano e da trequartista come ho fatto nelle ultime partite qui al Bellariva cercando di dare un mano in fase offensiva ma anche in quella di non possesso: mi sono trovato bene. Non ho il feeling con il gol, cerco di mettere il compagno nella condizione di segnare. Sono a disposizione del mister”.