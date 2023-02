Calcio D, la Sammaurese si rilancia a Budrio: Mezzolara battuto 1-3

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:35 - 08 Febbraio 2023

L'attaccante Merlonghi.



Altra trasferta positiva per la Sammaurese, che nel turno infrasettimanale odierno viola 3-1 il campo del Mezzolara in rimonta e si rilancia, dimenticando subito la battuta d’arresto di domenica contro il Fanfulla.



Pronti via a Budrio e la partenza della gara si rivela a dir poco scoppiettante con le squadre votate all’attacco e desiderose di figurare al meglio. Dopo 6′ l’ex Jassey viene atterrato in area e, sul conseguente rigore, Bocchialini non sbaglia portando avanti i locali. I giallorossi però sono pimpanti e nel giro di qualche minuto non solo pareggiano, ma ribaltano completamente il punteggio: al 12′ Berardi triangola con Casadio, il cui tiro di piatto pareggia in conti, poi passano 4′ e il pallone calciato un paio di metri fuori dall’area da bomber Merlonghi, ben servito da Barbatosta, bacia l’incrocio dei pali e si insacca laddove il portiere emiliano non può nulla.



Il ritmo cala verso fine primo tempo, però ad inizio ripresa i nostri ragazzi accelerano di nuovo e prontamente chiudono la contesa con straordinaria efficacia. Al 52′ Grbic e Berardi dialogano bene sulla sinistra, il suggerimento successivo è per Vallocchia, che crossa in maniera perfetta per l’incornata vincente di Barbatosta, a segno di testa per il tris.



A questo punto la Martini’s band attenua quel tanto che basta la manovra, accorciando i tempi di fraseggio e controllando al meglio le iniziative dei bolognesi. La sfida scivola via fino al triplice fischio senza rischi per Scarponi e compagni, vicini addirittura al poker con la traversa di Grassi, entrato al posto di Barbatosta, e la susseguente inzuccata fuori misura di Maltoni, subentrato a Berardi. Domenica trasferta a Scandicci.



Il tabellino

MEZZOLARA: Malagoli, Mari, Garavini, Landi, Fiore, Dall’Osso, Bertani, Roselli, Russo, Jassey, Bocchialini. A disp: Wangue, Cavina, Montesi, Panzacchi, Bovo, Dalmonte, Lombardi, D’Este, Giannini. All Nesi



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Vallocchia, Casadio, Scarponi, Merlonghi, Berardi, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Zaghini, Sami, Tamai, Grassi, Cremonini, Maltoni All Martini



Reti: 6′ rig Bocchialini, 12′ Casadio, 16′ Merlonghi, 52′ Barbatosta