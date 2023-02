Morciano di Romagna, nuova location per il Carnevale: tornano i carri allegorici

Eventi

Morciano di Romagna

| 17:46 - 08 Febbraio 2023

Carnevale a Morciano di Romagna.

Torna domenica 12 febbraio a Morciano di Romagna l'immancabile appuntamento in piazza con il Carnevale, organizzato dall'Azione Cattolica in collaborazione con il Comune. Tante le novità di quest'anno: la location si sposta da Piazza del Popolo a Piazza Risorgimento, dove verrà accolto, attorno alle vie che circondano la piazza, l'atteso ritorno della sfilata con i carri allegorici. La sfilata sarà aperta da uno spettacolo a cura dei pirati acrobatici dell'Atletica 75 e vedrà sfilare numerosi gruppi che lanceranno caramelle e piogge di coriandoli. Se la sfilata si annuncia come il momento clou dell'evento, la festa vera e propria, che avrà inizio dalle ore 15:00, sarà in Piazza Risorgimento, dove i bambini e le loro famiglie saranno accolti da musica, balli, animazione, spettacoli itineranti, punti gioco e gonfiabili. L'ingresso è gratuito.