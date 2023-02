Calcio D, United Riccione: quinto successo consecutivo, 2-0 al Corticella

Sport

Riccione

| 17:41 - 08 Febbraio 2023



Continua il filotto dello United Riccione che conquista il quinto successo consecutivo in una sfida divertente e combattuta contro il Corticella (2-0). Avvio di partita bloccato con un sostanziale equilibrio contraddistinto però da buone giocate da entrambe le parti. Al 18’ la sblocca il capolavoro di Elio De Silvestro che su punizione infila la sfera a fil di palo alla destra del numero uno del Corticella Bruzzi. Rete da vedere e rivedere. E’ De Silvestro il migliore in campo, il biancazzurro domina la tre quarti ed è quello che entra in tutte le azioni rilevanti della formazione biancazzurra che sul finale di tempo ha altre due interessanti occasioni con il solito De Silvestro e con Ferrara.

Azione da manuale in avvio di ripresa con Lordkipanidze che scatta sulla sinistra e trova De Silvestro, l’autore dell’1-0 appoggia per Ferrara che trova lo spazio per allargare verso D’Antoni. Il numero 9 con un preciso rasoterra supera Bruzzi e firma il raddoppio.

La partita prosegue su ritmi piuttosto alti con il Corticella che gioca una buona gara ma non trova le misure per colpire Pezzolato. L’azione più pericolosa allo scadere quando su corner Leonardi beffa di tacco il portiere riccionese in uscita ma la palla incoccia sul palo. Lo United Riccione continua a macinare gioco ed azioni da gol ma non va oltre i due capolavori di De Silvestro e D’Antoni.

I tre punti e i risultati che arrivano dagli altri campi fanno sognare lo United che domenica affronterà in trasferta il Sant’Angelo.