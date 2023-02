Il Vescovo "tifoso". Mons.Anselmi ringrazia la società Rinascita Basket Rimini

Attualità

Rimini

| 17:02 - 08 Febbraio 2023

Nicolò Anselmi Vescovo di Rimini. Foto De Luigi.

Ha fatto notizia nei giorni scorsi la partecipazione in tribuna come spettatore da parte del nuovo vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi al Palasport Flaminio in occasione del match di serie A2 di basket tra la RBR e la Fortitudo Bologna. Colpito dall'accoglienza biancorossa, Mons.Anselmi ha voluto ringraziare la società RivieraBanca Rimini con una lettera amichevole.



La lettera originale del Vescovo Anselmi scritta a RBR il 07 febbraio:



Spett. Rinascita Basket Rimini,



vorrei ringraziare la Vostra società per l’opportunità che mi è stata offerta domenica di partecipare alla gara Rbr - Fortitudo Bologna, al palasport Flaminio di Rimini.

Ringrazio anche per l’accoglienza riservatami e per la cordiale attenzione che mi è stata dimostrata da tante persone che in questa occasione ho potuto incontrare volentieri e salutare. Si è trattato di un bel momento di sport e di socialità. E lo sport è metafora della vita, come ci ha ricordato Papa Francesco. “Nella vita è necessario lottare, allenarsi, impegnarsi per ottenere risultati importanti. Lo spirito sportivo ci rimanda in tal modo, un’immagine dei sacrifici necessari per crescere nelle virtù che costruiscono il carattere di una persona.