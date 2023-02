Loro guardano la tv, i rapinatori entrano e svaligiano la villa

Cronaca

Riccione

| 16:42 - 08 Febbraio 2023

Un ladro mentre apre con un piede di porco una finestra, foto di repertorio.

Raffica di furti nella serata di martedì a Riccione nell'area di Colle dei Pini e dintorni. I ladri hanno preso di mira almeno quattro abitazioni private e hanno agito di notte, con i proprietari all'interno. Due furti sono stati consumati e altri due invece sono stati i tentativi falliti. I ladri sono fuggiti con un bottino un di alcune migliaia di euro fra monili e preziosi. In un caso la banda ha fatto irruzione mentre la famiglia che si trovava in casa stava guardando la televisione. Sul posto, per i sopralluoghi, i Carabinieri di Riccione. Ancora da quantificare il bottino dei colpi messi a segno. In due casi invece la banda è stata disturbata e messa in fuga e non è riuscita a portare via nulla dalle case.