Zeinta di Borg elegge il nuovo direttivo per il triennio 2023/2025

Attualità

Rimini

| 15:46 - 08 Febbraio 2023

Il nuovo direttivo di Zeinta di Borg 2023-25.

Tanti imprenditori nella sera di martedì 7 febbraio hanno riempito la sala Energia del Centro Congressi SGR. Dalle ore 20.00 si è svolta l’elezione del nuovo consiglio Direttivo che sarà in carica fino al 2025.



Elezioni democratiche in diretta che hanno decretato i sette consiglieri ma con grande plauso tutti i candidati saranno coinvolti a lavorare insieme. Una bella squadra che va avanti insieme per il bene di Zeinta di Borg.

Gli eletti sono Daniele Fagnani (Dirigente Storico del Centro Sportivo Italiano di Rimini), Cristina Ottaviani (Despina Management), Elena Borghi (QGroup), Patrizia Succi (Cose di Sogno), Alessandro Pari (Macelleria Pari), Vincenzo Cavallari (Consulenze Autorali e tributarie sullo spettacolo e intrattenimento) e Andrea Amadei (Pellicceria Amadei). Nei prossimi giorni si svolgerà un consiglio direttivo per eleggere il presidente, il vice presidente e il segretario.

Un direttivo tutto nuovo e carico di idee, voglia di fare e creare sinergie.

Daniele Fagnani ha tenuto a precisare che anche chi non è stato eletto farà comunque parte del direttivo ‘allargato’ partecipando alle riunioni che verranno organizzate a cadenza mensile.

Fanno parte del direttivo allargato Andrea Intermite (Mad for BBQ), Michele Leardini (Consulenti Privacy), Giacomo Giuggioli (My English School) e Alessandro Salomao (Assovespucci).



Alle 21, alla presenza dell’On.le Jacopo Morrone e di Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, sono state presentate le iniziative che si svolgeranno nel 2023, con particolare attenzione a: Somarlungo (10 aprile la biciclettata del Lunedì di Pasqua), il ritorno di ‘Un libro per the (incontri nei bar che hanno scelto di dire NO alle Slot Machine in collaborazione con giornalisti, autori e librerie nazionali), la Lotteria del Commercio Riminese (in collaborazione con la Caritas Diocesana), Oscar della Vetrina e le cene B2B tra soci e tanti altri ancora.

Sono stati illustrati i vantaggi, di far parte di un’associazione come Zeinta di Borg, tra cui ‘fare rete’, mettere in comunicazione e attivare le sinergie tra i soci ed una serata come quella di ieri è la strada giusta.



In questi giorni Zeinta di Borg ha contattato gli associati per un’indagine di mercato tendente ad una migliore comprensione e sono emerse alcune tematiche comuni. Oltre alle costanti richieste di parcheggi e maggiore sicurezza, dalle imprese di Viale Vespucci si chiede maggior tutela per attraversare la strada: strisce pedonali più visibili o i passanti rischiano di essere investiti soprattutto nelle ore notturne.

I soci del centro storico chiedono una maggiore pulizia delle strade e l’uso di repellenti anche in relazione alle deiazioni animali, i soci di Torre Pedrera si sentono penalizzati dalla Ztl.

Dopo la pandemia serve maggior coordinamento sul tema dei dehor per dare a tutti le stesse possibilità.



Zeinta di Borg sostiene anche le associazioni Viva Rimini Rete Donna, Una Goccia per il Mondo e l’Associazione Doloni (Ucraina/Rimini) che ieri si sono presentate agli altri associati.

Presenti anche i partner di Zeinta di Borg Sgr, Romagna Acque e Riviera Banca.

Lorenzo Pastesini, Direttore Mercato Gas ed Energia Elettrica Gruppo SGR, ha esposto ai presenti le difficoltà, legate agli aumenti delle forniture. Ha illustrato le modalità di come si acquista il gas e sottolineato la grande collaborazione con Zeinta di Borg per capire insieme come migliorare l’efficientamento energetico come consulenti specializzati per i nostri soci.

Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acque si è dichiarato felice di aver partecipato alle iniziative di Zeinta di Borg e dato la disponibilità di riorganizzare la gita a Ridracoli con i bambini ucraini come nel 2022.

Andrea Montanari di Riviera Banca ha presentato un’iniziativa che organizzeranno il 16 febbraio ‘ESG Opportunità per la crescita’ e si è messo a disposizione di tutti i soci come consulente.



Infine la serata si è conclusa ringraziando tutti i partecipanti alla serata offrendo un buffet e con il taglio della torta e brindisi!