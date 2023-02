Condannato a tre anni per i documenti falsi, ma è in giro con l'auto sui viali: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:35 - 08 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Doveva scontare una pena di oltre tre anni ma stava liberamente scorazzando tra le vie del lungomare di Rimini. Ieri (7 febbraio) la Polizia di Rimini ha tratto in arresto nei pressi di viale Regina Margherita un cittadino albanese (S.F.D.), destinatario in passato di una pena da espiare per Falso e Possesso di documenti di identificazione falsi, oltre che pagare una multa di mille euro. L'uomo era a bordo di auto ritenuta sospetta dagli agenti della Polizia che stavano effettuando controlli in zona.