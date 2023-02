Il sole di Riccione nelle più belle località di montagna: la Perla Verde conquista il Nord (e la Germania)

Turismo

Riccione

| 14:15 - 08 Febbraio 2023

La promozione riccionese a Canazei.

Riccione porta il sole nelle più belle località di montagna italiane e nelle principali città tedesche. E' già partita la promozione della Perla verde dell'Adriatico in vista della prossima Pasqua e della stagione estiva. In collaborazione con i consorzi cittadini, Riccione sarà presente sulle piste da sci e insieme all'Apt e a Visit Romagna sarà protagonista nelle grandi fiere internazionali del turismo.

"Abbiamo avviato un'importante attività di promozione - spiega la sindaca e assessora al Turismo Daniela Angelini -. Non si tratta di semplice presenza ma di un lavoro di costruzione di relazioni che possa durare nel tempo e garantire risultati significativi".

Le tappe di montagna e le grandi fiere

L'amministrazione comunale di Riccione è già stata a Canazei, una delle località più rinomate delle Dolomiti, insieme a Promohotels, presente in rappresentanza di tutti i consorzi cittadini. Le prossime tappe di montagna saranno Cortina d'Ampezzo (sia in febbraio che in marzo) e Madonna di Campiglio (in marzo). Nel frattempo il sole di Riccione brillerà anche nelle fiere del turismo tedesche: al F.re.e. di Monaco di Baviera (in febbraio) all'Itb di Berlino (in marzo).

"Abbiamo scelto i luoghi più rinomati e frequentati dai turisti di tutta l'Europa durante l'inverno - continua la sindaca Angelini - per mantenere alto il brand di Riccione. Una campagna che condividiamo con i nostri operatori, nella convinzione che sia molto importante investire tra Trentino e Veneto, che nel 2022 ci hanno garantito quasi 250mila presenze. Quanto alla Germania, il nostro primo mercato estero da 150mila presenze nel 2022, un bacino che ci ha visto crescere sul 2019 del 10,6% e addirittura del 69,6% sul 2021, abbiamo l'ambizione di tornare a essere la prima scelta per la vacanza dei tedeschi".

Il sole di Riccione a Canazei

La prima missione di montagna si è già consumata durante lo scorso fine settimana. Il presidente del Consiglio comunale con delega agli Eventi Simone Gobbi e l'assessore allo Sport Simone Imola sono stati a Canazei dove hanno stretto un importante legame con il sindaco di Canazei Giovanni Bernard. "Abbiamo ufficializzato la collaborazione di co-marketing tra Riccione e Canazei - spiega Gobbi -. E' stato solo il primo atto di un progetto duraturo e pluriennale attraverso il quale le due stazioni turistiche promuoveranno il proprio brand". La scelta di Canazei non è stata casuale. "Al contrario, è una destinazione strategica per una città come Riccione che deve potenziare la presenza degli stranieri. Canazei ha il 60% di presenze straniere in inverno e il 50% in estate. Riccione si ferma al 15-18%", argomenta ancora il presidente del Consiglio comunale. A Canazei Riccione è stata presente al Belvedere, snodo obbligato per chi fa il Sellaronda, detto anche Giro dei 4 passi (Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena), con un proprio portale e un moscone. Alla simpatia dei bagnini presenti, l'amministrazione ha aggiunto un'attrazione decisamente inedita per l'alta montagna, un campo da beach tennis. "Il pubblico è letteralmente impazzito: gli sciatori volevano tutti giocare. E' stato un grande successo". A fare da capofila a nome di tutti i Consorzi cittadini era presente Promhotels.

Il polo sulle nevi di Cortina

Riccione sarà presente a Cortina d'Ampezzo per due volte. La prima dal 14 al 18 febbraio, quando verrà disputata una tappa dell'Italia Polo Challenge 2023. La seconda dal 23 al 26 marzo in occasione del Cortinametraggio. "Anche in questo caso si tratta di una virtuosa collaborazione mare–monti", aggiunge la sindaca. Una buona occasione - quella colta da Riccione grazie all'impegno dell'imprenditore Attilio Cenni - per avvicinare una platea sempre più ampia di spettatori a uno sport esclusivo ma coinvolgente, vivendo un'esperienza unica di sport. "Il legame che stringiamo con Cortina rappresenta una grande opportunità per la nostra città anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali". Dal 23 al 26 Marzo Riccione sarà ancora presente a Cortina proprio in occasione di Cortinametraggio, aggiunge Gobbi, "importante evento cinematografico che, sulla scia di quello che è Ciné per Riccione, può creare una sorta di match di grande qualità e altissima visibilità".

A Madonna di Campiglio si balla con i deejay di Riccione

In occasione dell'ultimo appuntamento di montagna la Perla verde dell'Adriatico incontra la Perla delle Dolomiti. Dal 3 al 5 marzo Riccione sarà presente con un proprio palco e stand in piazza Sissi, nel cuore di Madonna di Campiglio. "Abbiamo ottenuto un spazio di grande pregio - aggiunge Gobbi -. Riccione sarà presente all'après-ski. Porteremo i nostri deejay e il nostro villaggio itinerante invernale. Anche in questo caso sarà una grande occasione di promozione".

Riccione alla conquista della Baviera

Dal 22 al 26 febbraio Riccione, insieme ai Club di prodotto - RiccioneTurismo e Costa Hotels - ed Apt e Visit Romagna, sarà presente alla F.re.e. di Monaco di Baviera, una fiera molto importante per località come Riccione perché promuove il turismo nei periodi di bassa stagione, in particolare durante le vacanze di Pentecoste. "In Baviera e nella regione di Stoccarda i bambini fanno un lungo periodo di vacanza in maggio e giugno, si tratta di periodi in cui sarebbe fondamentale aumentare le presenze - argomenta ancora la prima cittadina -. Possiamo peraltro vantare su un collegamento che può fare la differenza: il Nightjet di Öbb (il treno notturno), che offrirà una linea stagionale da Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna, proprio con la riviera adriatica con fermate a Riccione".

A Berlino la fiera dei grandi numeri

Ultimo atto di questa prima campagna di promozione sarà l'Itb di Berlino che si svolgerà dal 7 al 9 marzo. "La scelta di promuoverci sui mercati di prossimità come Austria e Germania - spiega il presidente Gobbi - è stata frutto di un lavoro condotto insieme all'Associazione albergatori e ai Club di prodotto, lavoro che presto verrà intensificato e allargato ad altri bacini". La fiera si tiene ogni anno al Berlin ExpoCenter City e garantisce numeri giganteschi, attirando oltre 7.000 espositori e più di 170.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. "Sempre insieme ai Club di prodotto e ad Apt e Visit Romagna - conclude la sindaca - promuoveremo un'azione marketing verso i mercati di lingua tedesca. Da parte di tedeschi e svizzeri abbiamo registrato notevoli segnali di ripresa dell'interesse verso la nostra destinazione, tutto ciò grazie anche a eventi dedicati che dovremo ulteriormente potenziare".