Ztl, rivoluzione a Rimini Nord: si comincia a Pasqua, ma niente multe (per ora)

Attualità

Rimini

| 13:15 - 08 Febbraio 2023

Parco del Mare nord, Rimini.

Proseguono gli incontri promossi dall'Amministrazione Comunale con i residenti e gli operatori di Rimini nord in previsione dell'entrata in vigore della zona a traffico limitato che a partire da Pasqua (secondo fine settimana di aprile) andrà a regolare l'accesso al Parco del Mare che si estende da Rivabella a Torre Pedrera. Dopo il primo partecipato appuntamento a Torre Pedrera, ieri pomeriggio l'assessora alla mobilità Roberta Frisoni, gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e alla polizia locale Juri Magrini e il dirigente del settore mobilità Carlo Michelacci hanno dato appuntamento ai cittadini della zona di Viserba, per rispondere alle domande sulle modalità di accesso alla nuova Ztl, sui procedimenti in corso per il rilascio dei permessi e sui meccanismi di controlli per chi vìola le limitazioni. A partire da Pasqua, in concomitanza con l'entrata in vigore della Ztl, entrerà in funzione in fase di pre-esercizio il sistema automatizzato di controllo attraverso le nuove telecamere installate in corrispondenza dei varchi per tutto il lungomare. Per il periodo iniziale infatti, chi entrerà nella ztl senza avere l'autorizzazione necessaria sarà raggiunto da una comunicazione mirata, senza incorrere nella sanzione. Una modalità pensata per accompagnare i circa 6mila tra residenti, albergatori, proprietari di seconde case o di posti auto interessati dal provvedimento.





"Nel corso dell'incontro – sottolinea l'assessora Roberta Frisoni – abbiamo anche spiegato a residenti e operatori di Viserba una modifica alla viabilità che abbiamo deciso di introdurre per il tratto di lungomare compreso tra via XXV marzo e via Polazzi, dove non è presente un'articolata rete di vicoli di penetrazione a monte. Ad oggi quel tratto prevede tra via Polazzi e via Pallotta, una corsia preferenziale dedicata ai mezzi pubblici, ma dal prossimo inverno, nel periodo di sospensione della ztl, tornerà ad essere doppio senso di marcia. Un accorgimento che credo possa essere utile sia per garantire a chi vive e lavora in quell'area una più agevole accessibilità e allo stesso tempo proteggere il lungomare e consentire la piena circolazione degli autobus nel periodo a più alta frequentazione della zona turistica. Questa modifica è frutto proprio del costante rapporto di confronto ed ascolto coi cittadini, che ci permette di valutare in maniera puntuale alcune situazioni e adottare le azioni per migliorarle".





"E' un dialogo che stiamo portando avanti già da anni, da quando cioè abbiamo avviato il percorso di riqualificazione urbana che oggi ha trasformato radicalmente tutto il waterfront da Rivabella a Torre Pedrera, aumentandone la vivibilità e la qualità urbana – prosegue l'assessora - e che ci ha consentito ad esempio di raccogliere la forte preoccupazione dei residenti del comparto a mare sull'eccessiva velocità dei veicoli, in aree dove c'è una densità di case, attività, servizi. Un tema su cui l'Amministrazione è particolarmente attenta e impegnata da tempo: le zone a traffico limitato, l'introduzione di aree pedonali o di aree 30km/h sono soluzioni che tentano di rispondere anche a questo problema, ma purtroppo ci troviamo spesso a non avere la possibilità di introdurre strumenti efficaci per monitorare e sanzionare i comportamenti scorretti. In questo senso è auspicabile una riforma del codice della strada che consenta di tutelare meglio le aree a forte vocazione pedonale e ciclabile".