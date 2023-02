Nasce il 'tavolo giovani' per dare voce ai ragazzi riminesi

Attualità

Rimini

| 11:58 - 08 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Coinvolgere i giovani nelle scelte dell'amministrazione locale e partire dalle loro idee per definire le politiche che li riguardano. È questo uno degli obiettivi del 'Tavolo giovani', uno strumento di co-programmazione volto a dare più voce e spazio alle ragazze e ai ragazzi che a Rimini vivono, studiano, abitano. Un luogo di incontro che mira a contribuire fattivamente alla realizzazione di percorsi di collaborazione e di scambio di informazioni tra Palazzo Garampi e le realtà che orbitano attorno al mondo – pubblico e privato - dei giovani. L'adesione al Tavolo, infatti, comporta la possibilità di partecipare a degli incontri (con scadenza mensile) finalizzati a co-programmare e pianificare in maniera sinergica tra associazioni, terzo settore e istituzioni le politiche giovanili, con lo scopo di rendere Rimini una città sempre più a 'misura di giovane' e di sostenere la partecipazione della società civile nelle decisioni della comunità.







"Diamo inizio a un percorso di grande significato che ha l'obiettivo di dare vita a un lavoro intersettoriale che attraversa tante tematiche, dalla scuola allo sport, e che vede al centro le istanze, i suggerimenti e le idee delle associazioni e dei soggetti che sono a stretto contatto con l'universo giovanile - è il commento di Francesca Mattei, Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Rimini – Una collaborazione orizzontale per far sì che le ragazze e i ragazzi apportino il loro contributo, il loro sguardo e la loro 'freschezza' nella costruzione della Rimini del domani".







Il primo incontro è in programma è mercoledì 1 marzo alle ore 12 presso l'Ufficio Politiche Giovanili in Piazza Cavour 27.