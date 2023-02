Cattolica, affidata la gestione dei parcheggi 'Torconca' e 'Bus Terminal'

Attualità

Cattolica

| 11:55 - 08 Febbraio 2023

Area parcheggio Bus terminal.

Nei giorni scorsi, gli uffici di Palazzo Mancini hanno provveduto ad affidare alla Cooperativa La Brianza a.r.l. la concessione del servizio di gestione dei parcheggi “Torconca” e “Bus Terminal”, a conclusione delle operazione del relativo bando. Tale affidamento risulta essere in continuità rispetto alla gestione degli ultimi anni. L’affidamento rimane, al momento, condizionato alle conseguenti verifiche di legge che sono in corso nei confronti dell’affidatario.



L’offerta si è contraddistinta per alcuni significativi miglioramenti gestionali, come ad esempio l'implementazione di 12 postazioni per ricarica elettrica, la riqualificazione del muro del parcheggio Torconca, il servizio di navetta h.24. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di installare nelle aree parcheggio strutture per l’autoproduzione energetica a totale beneficio del Comune. Per quel che riguarda il profilo economico, il concessionario ha offerto un incremento del 26,20% (7.860,12 euro) rispetto al canone annuo posto a base di gara, pari a 30mila euro. La concessione avrà una durata presunta di 3 anni, rinnovabile di una ulteriore annualità, per far fronte ad esigenze operative del comune.



L’Assessora al Patrimonio, Claudia Gabellini, commenta con soddisfazione la notizia ricordando che “questo importante passaggio gestionale - spiega - costituisce un ulteriore importante tassello nella valorizzazione dei beni comunali. Allo stesso tempo, ciò consente all'Amministrazione di garantire risorse per al bilancio comunale e riuscendo a soddisfare interessi pubblici di rilevante portata per la città”.



I parcheggi “Torconca” e “Bus terminal” si sviluppano su aree di proprietà comunale site in Via Torconca ed in via Piemonte e sono capaci, rispettivamente, di contare 320 e 206 posti auto oltre ad ulteriori 14 posti pullman. Al concessionario l'Amministrazione richiedeva, da bando, di assicurare la custodia h24 per entrambi i parcheggi durante il periodo compreso tra l’1 giugno ed il 15 settembre. Viene ammessa, invece, la possibilità di chiudere al pubblico i parcheggi tra il 16 settembre ed il 31 maggio. Una eccezione è prevista per il parcheggio “Torconca” per il quale si richiede una apertura di almeno 15 giorni complessivi durante il periodo della festività di Pasqua ed in occasione della tradizionale Festa dei fiori.