Volley B: PromoPharma, scontro salvezza con la Spezzanese

| 10:57 - 08 Febbraio 2023

Il coach Stefano Mascetti.

Dopo la netta sconfitta patita a Viadana, la PromoPharma cerca il riscatto nell’incontro casalingo di sabato prossimo contro la Spezzanese. Il match contro i modenesi guidati da coach Daniele Paolini assume una grande importanza, vista la classifica delle due squadre. All’andata gli emiliani s’imposero per 3 a 1.

Può essere un momento importante della stagione che comunque è ancora lunga, - dice coach Stefano Mascetti. - Spezzano è una squadra forte che si è rinforzata con lo schiacciatore Petratti da San Martino in Rio. E’ un bel mix di giocatori giovani ed esperti. Sinceramente, non capisco come sia così in basso in classifica. Noi, se ci siamo tutti e riusciamo a essere aggressivi in tutti i fondamentali, possiamo provarci sia contro la Spezzanese sia contro tutte le altre ma dobbiamo essere perfetti e avere la mente sgombra: dobbiamo semplicemente mettercela tutta e fare il nostro dovere. Poi parla il campo”. Ad oggi tutti i giocatori risultano disponibili. Arbitrano Rosa Sebastian Privitera (1°) e Danny Buccheri (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 42, Arredopark Sommacampagna 31, Querzoli Forlì 27, Volley Montichiari 25, Kema Asola 23, Sab Group Rubicone 23, Ama San Martino in Rio 21, Viadana Volley 21, Kerakoll Sassuolo 20, Planet Group Spezzanese 17, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma San Marino – Planet Group Spezzanese. Sabato 11 febbraio ore 18.30 a Serravalle.





Serie D femm/Girone E. La Titan Services viaggia fino a Bellaria per incontrare, in trasferta, l’Idea Volley. Match apparentemente proibitivo vista la differenza in classifica fra le due squadre. “L’Idea Volley è una squadra forte che è in un ottimo momento. – Spiega Wilson Renzi, coach della Titan Services. - Sappiamo di affrontare un team solido in difesa, bravo ad attaccare, con una buonissima palleggiatrice. Noi potremo giocare la nostra partita se eviteremo le sequenze di errori che ogni tanto commettiamo durante i nostri match. Chiaro che loro sono favorite”. Non sarà a disposizione la banda Rebecca Filippi, bloccata in infermeria.



Classifica. Portuali Ravenna 37, Figurella Rimini 32, Fulgur Bagnacavallo 30, Junior Coriano 26, Fenix Faenza 25, Idea Volley Santarcangelo 23, Longiano Volley 23, Unica Volley Rimini 18, Teodora Ravenna 11, Titan Services 10, Stella Rimini 9, Viserba Volley 8, Forlì 0.



Prossima partita. Idea Volley Santarcangelo - Titan Services. Sabato 11 febbraio alle 21 a Bellaria.