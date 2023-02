Riccione, prima leggera nevicata: in azione i mezzi spargisale

Attualità

Riccione

| 09:58 - 08 Febbraio 2023

Sede Geat Riccione.

L'amministrazione comunale informa che da questa mattina, mercoledì 8 febbraio, sono in azione i mezzi spargisale di Geat. Partendo dalle colline e dagli ingressi di asili e scuole, l'amministrazione, a seguito di una prima leggera nevicata, ha deciso di mettere in sicurezza il manto stradale. E' infatti fondamentale spargere il sale in anticipo affinché possa avere efficacia ed evitare che le strade si trasformino in lastre di ghiaccio successivamente a eventuali abbassamenti delle temperature (che dalla tarda serata potrebbe andare sotto allo zero).