Rovinosa caduta con la mountain bike, interviene il Soccorso Alpino

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 07:52 - 08 Febbraio 2023

Il luogo della caduta e l'intervento del Soccorso Alpino.

Martedì pomeriggio il Soccorso Alpino Emilia-Romagna, stazione monte Falco, è stato attivato dal 118 per un ciclista (residente a Sogliano al Rubicone) caduto presso il sentiero denominato "tufo bikers" in zona Borghi.



L'uomo era in compagnia di due amici che, a seguito della rovinosa caduta che gli ha causato un sospetto trauma alla gamba, hanno dato l'allarme alla centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino.



Per l'intervento si sono mobilitati 8 operatori volontari del Soccorso Alpino che, dopo aver individuato l'infortunato, lo hanno imbarellato e trasportato sul sentiero fino all’ambulanza e consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Cesena.