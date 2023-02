Calcio, Garden: hurrà Under 14, pari Under 16. E in Terza agganciato in vetta il Gemmano

Sport

Rimini

| 18:55 - 07 Febbraio 2023

La squadra Under 16 del Garden.

Entra nel vivo l’attività della sezione calcio del Garden con l’avvio anche dei tornei dell’Attività di Base.



ATTIVITA’ AGONISTICA



L’ Under 16 di Paolo Zani non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Verucchio: 2-2 il risultato finale. Dopo un primo tempo ben giocato e in apparente controllo terminato 1-0, nella seconda parte della gara la squadra si smarrisce, perde concentrazione e lascia il campo ad un Verucchio trasformato. Il risultato finale è sostanzialmente giusto, ma lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre: il Garden ha il rimpianto di non aver indirizzato la gara nel primo tempo, il Verucchio di non aver saputo approfittare nel finale del calo degli avversari.



Ottima prova della squadra Under 14 di Andrea Pagliarani che a Torre Pedrera regola per 4-0 il Pietracuta. Partita a senso unico con trame di gioco efficaci e finalizzazioni finalmente concretizzate con determinazione. Il gruppo conferma l ‘ampio miglioramento iniziato dall’inizio del campionato testimoniato da un girone di ritorno positivo nelle prestazioni e nei risultati.



Nel prossimo turno l’Under 14 è di scena in trasferta a Riccione opposta allo United per l'ultima giornata di questa prima fase e under 16 in trasferta a Santa Sofia per mantenere un secondo posto molto ambito. Entrambe le partite si giocano sabato pomeriggio.



ATTIVITA’ DI BASE



Inizio dei campionati primaverili per le categorie Esordienti e Pulcini. I 2010 saranno opposti al Rivazzurra nella prima giornata del girone A lunedì sul campo di Rivazzurra mentre gli Esordienti 2011 inaugurano la seconda fase opposti a La Fiorita. In questo caso visto il perdurare dell’indisponibilità del campo di Montecchio la gara viene disputata a campi invertiti alla Stella martedì. Per i Pulcini, invece, previste quattro partite: i 2012 in casa con i Delfini mercoledì, in trasferta venerdi a San Lorenzo, i 2013 giovedì in casa ospitano il Novafeltria e mercoledi breve trasferta sul campo della Promosport.



TERZA CATEGORIA



Con la vittoria in trasferta sul campo dell’Athletic Villaggio (1-3) e il concomitante pareggio della capolista Gemmano in casa contro la Montefiorese, il Garden ha agganciato in vetta il Gemmano (32 punti). Nell’ultima sfida in gol Poziello e Marigliano e dopo la rete avversaria su rigore tris di Innocenti dal dischetto con numerose occasioni fallite dalla squadra ben allenata da Pasquale Martino. Sabato sul campo di Torre Pedrera lo scontro diretto: la miglior difesa (Garden, 13 gol subiti) contro il miglior attacco (Gemmano, 44 reti segnate).



“E’ una sfida non decisiva, ma comunque molto importante e cercheremo di farla nostra- sfruttando il fattore campo – spiega il tecnico - . La squadra è in palla, ha recuperato la condizione dopo lo stop che ci ha fatto perdere il ritmo”.