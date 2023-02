Calcio Rsm, Montanari sprona il Tre Penne in vista della semifinale di ritorno

Sport

Repubblica San Marino

| 17:43 - 07 Febbraio 2023

Andrea Montanari (Foto FSGC).





La semifinale di ritorno di Coppa Titano BKN301 tra Tre Penne e Libertas determinerà una tra le due finaliste della competizione più antica della Repubblica. All’andata il Tre Penne è uscito vittorioso dallo scontro per 2-0 grazie alle reti di Nicola Gai e Lorenzo Dormi.



“Sarà una gara da non sottovalutare assolutamente, dovremo entrare in campo concentrati e con l’idea di vincere anche domani - ha affermato il centrocampista biancazzurro All'andata cntro il Tre Penne -. Affronteremo una squadra organizzata che all’andata ci ha messo in difficoltà per alcuni tratti, non dovremo avere cali di concentrazioni.”



Arrivato sul Titano in estate dopo un trascorso tra i professionisti, Montanari dopo i primi mesi di esperienza con la maglia del Tre Penne afferma: “Mi sto trovando bene qua sia con i ragazzi sia con la Società. Ammetto che all’inizio ho avuto qualche difficoltà nell’adattamento, perché mi sono calato in una realtà con diversi ritmi e un gioco differente rispetto a quello a cui ero abituato, ho trovato un livello molto alto e bisogna affrontare questa esperienza con serietà. Dopo qualche mese ho conosciuto meglio i miei compagni, mi trovo in gruppo fatto di persone eccezionali e ho compreso anche il metodo di lavoro”.



Per Montanari poter centrare un primo obiettivo posto dalla società di Città è fondamentale: “Avere la possibilità di poter disputare una finale ci deve servire come stimolo per affrontare anche la seconda parte di stagione, dove dovremo dare il meglio di noi. Sono consapevole che ci sono squadre molto in gamba e attrezzate, ma noi dovremo pensare partita per partita e soltanto a noi stessi”.