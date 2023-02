Derby Rimini - Vis Pesaro, i marchigiani reduci da 5 partite di fila senza ko

Sport

| 17:43 - 07 Febbraio 2023

Cinque partite senza sconfitte per la Vis Pesaro allenata da Oscar Brevi, che sembra aver ingranato la marcia giusta. Subentrato a Sassarini lo scorso 5 dicembre, dopo tre sconfitte consecutive, il nuovo mister ha conquistato tre vittorie e due pareggi. In casa la Vis ha superato sia la Torres che l'Olbia, in due sfide salvezza.



Brevi non ha lasciato grandi ricordi a Rimini: nella stagione 2015-16 subentrò ad Alessandro Pane, per poi lasciare la panchina a Leonardo Acori. Stagione travagliata, l'ultima sotto la presidenza De Meis, conclusa con una salvezza sul campo ai playout vanificata dalla mancata iscrizione, a cui fece seguito la nascita del Rimini targato Grassi.



Da Sassarini a Brevi il cambio è stato radicale: il primo aveva modellato la squadra su un offensivo 4-2-1-3, con Marcandella a oscillare tra la posizione di mezzala e di trequartista alle spalle del tridente offensivo; il secondo ha schierato un più prudente 3-5-2. Gli esterni hanno caratteristiche diverse: a sinistra c'è l'under Zoia, arrivato dal Seregno e impostosi come titolare, a destra St Clair, scozzese arrivato dal Venezia - dove non ha trovato grande fortuna - che ha trascorsi da attaccante esterno. In attacco domenica scorsa Brevi ha schierato l'under Ngom, ex Vibonese, e un altro giovane da poco sbarcato in Italia: Jay Enem, classe 2003 scuola Ajax, prelevato in estate dal Venezia e ceduto a gennaio alla Vis. Ceduta la "storica" coppia di attaccanti formata da Gucci e Cannavò, e con Fedato, miglior cannoniere della squadra con 8 reti, alla prese con problemi muscolari, Brevi si può affidare all'ex Rimini Gerardi, altro rinforzo del mercato invernale, oppure al veterano Pucciarelli, che può operare anche come mezzala offensiva. Le alternative under a Ngom sono il 2004 Sanogo e il 2002 Garau.



Capitolo centrocampo: intoccabile l'under scuola Sassuolo Aucelli, la stella è il regista ex Entella e Monza Di Paola, giocatore che è frenato da problemi fisici, ma uno dei top della categoria quando è in condizione. Non brillantissimo il rendimento di un veterano di mille battaglie, il romagnolo Valdifiori, una vita fa cuore del gioco dell'Empoli di Sarri. In difesa Brevi può affidarsi all'esperienza del neo arrivato Tonucci, ex Cesena e Juve Stabia, affiancato al granitico Bakayoko e a uno tra Rossoni e Gavazzi. Più che affidabile il costante portiere Farroni.



