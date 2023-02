Calcio Rsm, recupero con vista primato per La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 17:37 - 07 Febbraio 2023

Sami Abouzziane in azione.





Il secondo impegno della settimana è servito. Domani sera, a Domagnano, La Fiorita tornerà in campo per il recupero della partita con il Cailungo, rinviata per neve lo scorso 21 gennaio. Una sfida importante per dare continuità ai recenti risultati positivi e per riprendersi la vetta della classifica.



A inquadrare l’incontro è Sami Abouzziane, uno degli acquisti del mercato di gennaio e autore del gol vittoria contro la Juvenes Dogana.

“Tutte le partite sono importanti – spiega -, ma quella di domani lo è ancor di più perché può permetterci di tornare al primo posto in classifica e di presentarci con fiducia allo scontro al vertice di sabato con la Cosmos. Una partita da non sbagliare”.



Riguardo alla partita di domenica, contro la Juvenes Dogana, il centrocampista offensivo commenta: “Potevamo fare sicuramente un risultato migliore, anche se ciò che conta e l’aver portato a casa i tre punti. Dobbiamo certamente migliorare e cercare di chiudere prima le partite per giocare più tranquilli e non dover arrivare al 90’ con la tensione e la paura di commettere errori che possono costarci caro”.



Per Abouzziane, che lo scorso anno al Fiorentino aveva segnato 12 gol, la prima rete in gialloblù ha un sapore e una dedica special.

“Aver fatto gol alla prima partita da titolare è una bella soddisfazione – dice -. Dopo aver segnato sono corso sotto la tribuna perché avevo promesso al nostro direttore sportivo Denis Casadei che avrei segnato in suo onore. Ha subito da poco un intervento per un infortunio, il gol lo dedico a lui”.