Calcio Promozione, Sant'Ermete: il successo contro il Granata vale doppio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:56 - 07 Febbraio 2023

Mattia Sancisi.









Si chiamano emozioni o forse, dato che all’ora del triplice fischio finale è già buio, possiamo definirle notte magiche. Certamente non saranno quelle dei mondiali di Italia 90’, ma sono quelle che entrano nell’album dei ricordi per Mattia Sancisi, nella vita difensore, segna il gol che vale il pareggio da condividere con gli altri titolari e con l’intera panchina e per Thomas Brighi, centrocampista, che ha il pregio di entrare e di realizzare un gol da cineteca che entra di diritto tra quelli più belli della stagione: pallone nel sette e cartolina da spedire agli amici e ai famigliari.

L' 1-2 in casa del Granata vale per i verdi il raggiungimento in classifica del Verucchio, la seconda vittoria di fila (cosa mai avvenuta in stagione) e per una settimana la parola tranquillità.



DAL CAMPO. La rete al 90’ di Thomas Brighi vale il prezzo del biglietto: “Il goal non vale nessuna dedica in particolare, ma sono felice per aver contribuito a un successo contro una squadra che ci ha messo in difficoltà nella prima frazione da gioco. Ammetto che quando ho visto che la palla veniva verso di me non ho avuto bisogno di pensare a cosa fare, mi sono coordinato al meglio ed è andata bene”.







Una vittoria che forse vale il doppio dato che si tratta di uno scontro diretto: “ Il Granata è una squadra che nel girone di ritorno non aveva ancora perso, si difende molto bene e una volta in svantaggio non è stato facile ribaltare l'inerzia della partita. E' una vittoria importante contro una diretta rivale per la salvezza. Non dobbiamo rilassarci perché il campionato è lungo e domenica ci aspetta un'altra partita molto impegnativa”.







Per Mattia Sancisi vale lo stesso discorso:” Il goal lo dedico a tutti i miei compagni, un gruppo fantastico. Abbiamo iniziato la partita sottotono ma dopo il gol preso è mutato il nostro atteggiamento in modo da trovare il pareggio in chiusura di primo tempo. Nella ripresa abbiamo continuato a crederci e cosi abbiamo centrato questa vittoria”.

Il campionato è lungo ma per una settimana potete essere tranquilli:” Guai a rilassarsi. Abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza ma dobbiamo continuare a lavorare come queste ultime settimane per raggiungere il nostro obiettivo”.







Per voi giovani, questo obiettivo, questa esperienza è da stimolo: “Noi giovani stiamo crescendo molto grazie al mister e ai ragazzi più esperti del gruppo che ci aiutano a comprendere e a non ripetere errori che possono costare cari”.

L’obiettivo rimane sempre e soltanto la salvezza, ma qualcosa di più farebbe sognare meritando ulteriori plausi:” Rimaniamo con i piedi per terra, l’obiettivo deve essere la salvezza vedendo il nostro percorso che porterà con maggiore esperienza a quella maturità che in futuro ci permetterà di alzare l’asticella”.