Parco Eolico a Rimini, tecnici ministero ambiente chiedono approfondimenti

| 15:49 - 07 Febbraio 2023

Foto di repertorio.





Il parlamentare riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti applaude alla "prudenza" dei tecnici del ministero dell'ambiente, che hanno chiesto approfondimenti sul progetto di Energia Wind 2000 per un parco eolico offshore di fronte alla costa di Rimini. "Impianto ubicato troppo vicino alle nostre coste", evidenzia, come riporta l'Agenzia DIRE. Croatti ricorda anche di essersi "sempre dichiarato favorevole all'impianto riminese, ma solo ed esclusivamente al verificarsi di condizioni che ritengo imprescindibili e necessarie".



Dalla riduzione dell'impatto paesaggistico alla garanzia di massima sicurezza per l'ambiente e per la pesca: Croatti nelle osservazioni presentate in fase di concessione demaniale e in quella di Valutazione impatto ambientale ha chiesto alla società di "allontanare oltre le 12 miglia l'impianto, nonché altre modifiche progettuali di mitigazione ambientale". È quindi "soddisfatto che l'organismo tecnico del ministero dell'Ambiente, smentendo peraltro la faciloneria e la superficialità dello stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin, si sia dimostrato prudente". "Positivo - aggiunge il pentastellato - anche che il ministero chieda integrazioni sugli impatti cumulativi con l'impianto limitrofo di Ravenna, anch'esso in fase progettuale".



"È necessario - conclude - correre sulla via che porta a una urgente transizione energetica ma tutti gli aspetti e le problematiche devono essere attentamente vagliate. Il nostro territorio è disposto a fare la propria parte, ma devono essere assicurate garanzie massime a tutti i cittadini".