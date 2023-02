Da Novafeltria a Sanremo brilla il talento di Sara Mascella: a lei il Premio Pigro

Attualità

Novafeltria

15:40 - 07 Febbraio 2023

Sanremo incorona la giovane cantante di Novafeltria Sara Mascella. Non è ancora il celebre Festival, in partenza oggi (martedì 7 febbraio), ma per la 18enne, talentuosa artista in erba, è un altro passo significativo del suo percorso musicale. Già in evidenza a 12 anni a Sanremo Junior, lunedì (6 febbraio) Sara ha vinto la finale del premio Pigro, il contest per cantanti e band emergenti dedicato a Ivan Graziani, il grande cantautore che viveva proprio a Novafeltria. La cantante riminese ha cantato "Coriandoli", il suo primo singolo,

incantando il pubblico del cinema teatro Centrale di Sanremo, nell'attesa, in futuro, di potersi magari giocare le sue chance di vittoria sul palco del teatro Ariston. Dopo la parentesi sanremese, Sara è pronta a tornare allo studio, con le lezioni della scuola "Pianeta

Musica" di Pesaro, e ad affidarsi alle cure del suo maestro Davide Di Gregorio, con cui ha iniziato a dare vita ai primi arrangiamenti musicali, fino alla realizzazione di Coriandoli, arrangiata con Di Gregorio e scritta assieme all'autore Matteo Faustini.