Cattolica, il turismo cresce e c'è fiducia: 'Avremo un estate ricca di eventi'

Cattolica

Cattolica

07 Febbraio 2023

Spiaggia di Cattolica ARCHIVIO.



Arrivano dal servizio statistica della Regione Emilia-Romagna i primi dati provvisori dell’andamento turistico per il 2022 anche per Cattolica. "Dati che risentono ancora del biennio segnato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, che tuttavia se ben analizzati segnano il primo importante recupero rispetto ai numeri del 2021", evidenzia l'amministrazione comunale.



La Regina dell’Adriatico segna per le presenze turistiche un recupero del 13,2% sul 2021, con un periodo di permanenza media in città di circa 5 giornate, per un totale di 1.585.657 pernottamenti nell’arco di tutto il 2022. Significativo, su quest’ultimo dato, è il “ritorno” degli stranieri che segna un 57,5% in più rispetto al 2021 con una incidenza sul complessivo dei pernottamenti pari al 16,94%. Il Paese più rappresentato è, come prevedibile, la Germania che, con una crescita del 47,5% rispetto all’anno precedente. Cresce notevolmente la Svizzera che segna un +32,40% in confronto al dato del 2021 ed un +2,4% se si confronta al 2019. Altri Stati in crescita sul 2021 sono la Francia (+63,8%), il Belgio (+61,2%), la Polonia (+304%) ed i Paesi Bassi (+21,5%).



All’interno del contesto nazionale si registra un aumento generalizzato rispetto al 2021, crescono i movimenti da Lombardia (+3,3%), Piemonte (+6,1%), Veneto (+8,3%), Umbria (+11,9%), Lazio (+28,1%) e all’interno della stessa Emilia-Romagna (+2,8%). Queste sei Regioni rappresentano l’80% del movimento turistico italiano. Nel particolare dei singoli mesi, un ottimo dato è stato registrato per il mese di luglio con un incremento pari al 7,9% rispetto al 2019, ovvero l’annata pre-Covid. La primavera, più in generale, considerando i mesi di maggio e giugno segna un incremento rispettivamente del 58,7% e 35% in confronto allo scorso anno. La prospettiva è di andare a recuperare una decrescita generale di presenze rispetto al 2019 pari all’8,3%, flessione della quale risente l’intero comparto turistico regionale.



“Dopo le ristrettezze legate alla pandemia – commenta la sindaca Franca Foronchi – vediamo finalmente un incremento significativo che ci lascia ben sperare per la prossima stagione nella quale ci auspichiamo di colmare ancor di più il gap rispetto al 2019".



Per questo, l'amministrazione comunale "ha messo in campo diverse azioni di promo commercializzazione e di brand identity", puntando a offrire "accoglienza tutto l'anno" e "diversificando le proposte anche attraverso eventi sportivi ed enogastronomici di grande richiamo nazionale ed internazionale". La sindaca annuncia: "Stiamo lavorando ad una stagione estiva ricca di appuntamenti di intrattenimento capaci di soddisfare i nostri ospiti e la comunità locale".

“Dopo due anni di stop a causa del Covid – aggiunge il vicesindaco Alessandro Belluzzi – l'amministrazione comunale insieme agli operatori economici mette in campo in vista della stagione estiva un piano di promo-commercializzazione importante. Le scelte sono maturate in base ad un un'analisi dei bacini turistici esteri e del nostro paese e dei collegamenti".



Cattolica si promuoverà ad esempio alla Fiera di Monaco, "Perché la Germania è il primo mercato estero di riferimento e in considerazione dei collegamenti ferroviari diretti su Cattolica annunciati nelle scorse settimane". La Regina guarda anche "ai turisti ungheresi, in ragione delle tratte dei voli dell’aeroporto Fellini di Rimini ed in virtù della decennale gemellaggio con la città di Debrecen, seconda città per numero di abitanti dopo Budapest". Le azioni di promocommercializzazione saranno portate avanti anche nei territori della Val di Pejo e nella Valseriana.