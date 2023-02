Firenze-Rimini, presentato il Tour de France: "Tappa più lunga per apprezzare le meraviglie d'Italia"

Attualità

Rimini

| 15:26 - 07 Febbraio 2023

Christian Prudhomme (foto Ansa).

"E' quasi un'anomalia aver aspettato così tanto tempo per avere una Grand Depart del Tour de France in Italia". Parola del direttore generale del Tour, Christian Prudhomme, oggi tra i firmatari del protocollo d'accordo per l'organizzazione della Grand Départ 2024, la prima partenza di sempre del Tour in Italia. La prima delle quattro tappe (in programma tra Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte) partirà da Firenze. "Ringrazio le tre Regioni, il Coni e la Federciclismo per l'aiuto che ci hanno dato. Il Tour de France è sport, ma è anche cultura, storia, geografia, è soprattutto qualcosa che unisce. Tutti possono andare in bici, il Tour va visto come la 'locomotiva' di uno stile di vita più sostenibile", ha aggiunto Prudhomme. La tappa iniziale, tra Firenze e Rimini, sarà molto più lunga rispetto al solito, "per mostrare tutte le bellezze e i luoghi eccezionali d'Italia", ha concluso il direttore generale.