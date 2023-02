Al Cinema Tiberio di Rimini dall'8 al 12 febbraio il film Living

Eventi

Rimini

| 15:09 - 07 Febbraio 2023





Al Cinema Tiberio di Rimini dall’ 8 al 12 febbraio è in programma, in prima visione, il film Living di Oliver Hermanus con Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke e Adrian Rawlins.



Mr. Williams è il responsabile di un ufficio municipale londinese preposto a concedere o meno autorizzazioni di utilizzo di luogo pubblico. Quando si presenta una pratica complessa la medesima viene posposta, fino a quando un gruppo di mamme chiede che quello che era un parco giochi per bambini venga sottratto al degrado e restituito ai suoi piccoli utenti. Avendo scoperto di essere un malato terminale, Williams inizia ad occuparsi della pratica.



Correva l’anno 1952 e Akira Kurosawa realizzava “Vivere”, uno dei suoi capolavori inserito nella classifica dei 100 più grandi film di “Time”. L’impiegato comunale Kanji Watanabe rimane nella storia del cinema come una sintesi del pessimismo del Maestro giapponese che si traduce in un ottimismo della volontà. Il regista Hermanus, con la complicità dello scrittore premio Nobel Kazuo Ishiguro che firma la sceneggiatura, si è assunto l’onere di rileggerlo con un duplice (se non triplice) salto temporale e spaziale. Perché l’azione resta negli anni Cinquanta ma si sposta a Londra. Soprattutto però si presenta al pubblico di oggi (e questo è il rischio maggiore) con uno stile, sia di ripresa che di montaggio nonché di recitazione, che si rifà decisamente al passato. Grazie innanzitutto alla presenza di Bill Nighy che offre a Mr. Williams tutto l’aplomb british d’epoca necessario da cui deve progressivamente scaturire una sensibilità inattesa.







Proiezioni mercoledì 8 febbraio ore, 17, ore 19 ed ore 21, giovedì 9 febbraio, ore 21 (proiezione in versione originale inglese con sottotitoli in italiano), venerdì 10 febbraio ore 21, sabato 11 febbraio ore 21, domenica 12 febbraio ore 19 ed ore 21. Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.