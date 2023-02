International School Rimini, una scelta coraggiosa per dare ai propri figli l'istruzione del futuro (che parla al presente)

Attualità

Rimini

| 14:56 - 07 Febbraio 2023

International School - Rimini.

A Rimini esiste una scuola molto particolare, dove non si studiano le materie come siamo abituati a pensarle noi, ma dove gli studenti crescono in un ambiente anglofono e le lezioni nascono e si costruiscono con le risposte dei bambini.

Il suo nome è International School a Rimini (ISR) e costituisce un unicum in Romagna: in tutta Italia esistono più di 40 scuole che praticano i programmi dell’International Baccalaureate, ma per le famiglie della zona della Romagna e delle Marche è necessario muoversi verso Rimini, Bologna, Modena, Firenze, Siena e Roma per trovare le scuole internazionali più vicine.



L’ISR nasce dal bisogno dei genitori della zona di dare un’istruzione adeguata e aggiornata in questa precisa area geografica, in linea con i giorni nostri.

Attraverso il framework IB, l'ISR offre vantaggi specifici all’educazione dei bambini, sviluppando le loro capacità di pensiero critico, alimentando la loro curiosità e la loro capacità di risolvere problemi complessi. Il sogno dell’ISR è quello quindi di riuscire a cambiare la mentalità di questa area verso un modo più internazionale di pensare, educare ed agire, abbracciando le sfide del futuro attraverso approcci all'insegnamento e all'apprendimento che rompono i confini, molto diversi dal sistema educativo tradizionale.



La fondatrice della scuola, l’Arch. Vanda Venturi, racconta che l’idea di fondare una scuola internazionale ha iniziato a prendere vita dopo la nascita del suo secondo figlio. Quando è arrivato il momento di iscrivere i figli a scuola, si è guardata intorno ma non ha trovato la scuola che cercava. Si è resa conto che il percorso didattico offerto dalle scuole nel territorio, era rimasto invariato ed era molto simile a quello che aveva seguito lei stessa da studente. Per un bambino che cresce nel nostro tempo, in cui la concorrenza è feroce e il mercato del lavoro diventa sempre più esigente e imprevedibile, ciò che noi genitori possiamo fare per aiutarlo a prepararsi ad affrontare le sfide del suo futuro è dargli accesso a un'istruzione basata sulle competenze, diversa dalla scuola che abbiamo frequentato noi, in cui i bambini si sedevano in fila e venivano nutriti di nozioni dai loro insegnanti.



LE DIFFERENZE TRA SCUOLA DEL PASSATO E SCUOLA DEL FUTURO ISR:



Scuola del Passato: Istruzioni dirette; Acquisizione di conoscenze; Riproduzione del sapere; Poca differenziazione; Esperienze di apprendimento determinate dal docente; Comprensione concettuale; Valutazione sommativa tradizionale (esami formali).



Scuola del Futuro - ISR: Apprendimento attivo; Applicazione e comprensione delle conoscenze; Sviluppo di abilità e competenze; Abilità del 21° secolo (collaborazione, problem-solving, creatività, etc.); Comprensione concettuale; Valutazione significativa, autentica e personalizzata.



(Agency: Voce e Scelta)



Attraverso il suo lavoro di architetto, l’Arch. Venturi ha avuto la possibilità di conoscere persone che avevano studiato in contesti internazionali e che le avevano raccontato della loro scuola, di un metodologia inquiry-based e di un’esperienza educativa volta allo sviluppo del pensiero critico, dell’indipendenza e della creatività.





Ha così fatto delle ricerche ed ha visitato delle scuole internazionali a Milano e in Svizzera, dalla quali è rimasta incantata. La visita a quelle scuole ha fatto maturare in lei la consapevolezza che il sistema educativo corrente è obsoleto, poiché rappresenta un modello che appartiene alla rivoluzione industriale, ma che ha poco valore in una società che richiede creatività, problem solving, pensiero critico e collaborazione.L’architetto si mette subito in moto e dopo (non poche) sfide riesce ad aprire l’International School of Rimini nel 2018.Dall’anno di fondazione, i bambini dell'ISR, in quanto studenti IB, sono stimolati a pensare in modo critico e ad apprendere in un ambiente flessibile. Si dotano delle competenze necessarie per uscire e creare un futuro migliore per se stessi e per il mondo in cui vivono.L'approccio educativo unico dell'ISR di tipo internazionale, è sviluppato indipendentemente dai sistemi governativi e nazionali. Incorpora pratiche basate sulla ricerca di qualità, attingendo all'esperienza di una comunità globale di scuole. Gli studenti del ISR sviluppano la comprensione dei contesti locali e globali e diventano forti comunicatori multilingue, capaci di co-costruire e articolare il proprio apprendimento.I bambini dell'ISR imparano in inglese e iniziamo a sviluppare la loro comprensione fonetica già nel nostro programma Early Years (scuola dell’infanzia) basato sul gioco.Per quanto riguarda la matematica, i bambini iniziano presto a costruire la loro comprensione concettuale del numero e di ciò che il numero rappresenta, oltre a esplorare gli altri filoni della matematica: Manipolazione dei dati, Misurazione, Pattern, Funzione e Forma, Spazio. L’approccio dell’istituto è transdisciplinare, il che significa che vengono integrate le diverse aree disciplinari: scienze, studi sociali e sviluppo personale/sociale. A questo ISR integra un solido programma di madrelingua italiana e affianca ai bambini docenti specializzati nell'apprendimento della lingua, delle arti e dell'educazione fisica.Questo è un progetto molto caro all’Arch. Venturi: la scuola per lei non è semplicemente un investimento, ma un progetto per l’intera comunità. Nella fondazione dell’ISR, c’è il desiderio e l’esigenza dell’architetto di cambiare e dare un contributo alla comunità in cui vive con la sua famiglia, e la certezza che l'investimento sull’istruzione e sui figli è un investimento a lungo termine che dà frutti non solo durante gli anni di scuola, ma per tutta la vita.Nell'anno accademico 2023-2024 la scuola inizierà un nuovo capitolo del suo entusiasmante sviluppo, con l'avvio dell’IB Middle Years Programme, aprendo la prima classe di scuola secondaria. Nei prossimi anni la scuola aggiungerà un livello ogni anno, cosicché gli attuali studenti di Grade 5 (ultimo anno di scuola elementare) diventeranno i primi studenti a completare il Grade 10 all'ISR.L'Arch. Venturi invita i genitori a chiedersi "Voglio comprare una casa ai miei figli o desidero dar loro gli strumenti perché se la possano costruire da soli?“L'ISR incoraggia tutti i genitori riminesi e romagnoli a essere coraggiosi, consapevoli di ciò che il futuro richiederà e a dare ai propri figli le fondamenta su cui costruire il proprio successo.Per maggiori informazioni e per partecipare agli eventi è incontri promossi dalla scuola, si invita a visitare il sito https://www.isrimini.com/?lang=it