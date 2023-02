Droga negli slip, il pusher scoperto in zona stazione ferroviaria a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:26 - 07 Febbraio 2023

Un giovane di origine extracomunitaria è stato denunciato a Rimini, lo scorso sabato pomeriggio (4 febbraio), in relazione a una cessione di droga, avvenuta sotto gli occhi della Polizia Locale. L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia in abiti civili, impegnata nei controlli in zona stazione ferroviaria, con l'ausilio della centrale e del sistema di videosorveglianza. Proprio seguendo una persona sospetta, gli agenti - collegati via radio con la sala di controllo - hanno infatti assistito allo scambio soldi-droga tra quest'ultima, un altro giovane extracomunitario, e lo spacciatore. Una decina i grammi di stupefacente sequestrati e nascosti dal pusher negli slip, scoperti grazie all'intervento dell'unità cinofila. "I controlli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - continueranno anche nelle prossime settimane in tutti i luoghi sensibili del centro storico e in particolare nella zona di P.le Cesare Battisti e nei parcheggi della stazione ferroviaria".